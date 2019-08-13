Власти Ямала поддержат реконструкцию аэропорта в Надыме

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поддержат модернизацию аэропорта Надыма. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время своего рабочего визита в Надымский район, который стал первым в рамках поездки по дорогам и населенным пунктам восточной части региона.

«Раньше жители района чаще пользовались аэропортом Нового Уренгоя, сейчас мы видим востребованность у населения надымского аэропорта. Мы проработали основные вопросы реконструкции, часть техники начали приобретать, но самостоятельно району такой затратный объект не по силам. Регион поддержит модернизацию»,— пояснил губернатор.

По словам главы района Леонида Дяченко, в 2018 году в аэропорту зафиксировано увеличение пассажиропотока на 10%. «Регулярные рейсы здесь выполняются по восьми направлениям, в прошлом году через местный аэропорт прошли более 186,7 тыс. пассажиров»,— рассказал он, добавив, что оборудование аэропорта и спецтехника изношены, реконструкция требуется перрону, стоянке для воздушных судов и привокзальной площади.

В ходе визита господин Артюхов также обсудил строительство в Надыме железнодорожного вокзала. «Последние месяцы активно идет проектирование, впереди еще экспертиза. Мы, конечно, хотим, чтобы это все происходило быстрее. Но есть общая логика большого строительного проекта, это 250 млрд руб. общей стоимости проекта с учетом строительства мостов. Весной мы встречались с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсуждали планы строительства. Он (вокзал) здесь нужен, и в планах компании этот объект стоит. Обязательно сделаем»,— приводит слова губернатора пресс-служба.