Мэрия Челябинска готовит десять площадок для развития застроенных территорий

Администрация Челябинска в ближайшие два года выставит на аукционы десять площадок для заключения договоров о развитии застроенных территорий. Об этом сообщила начальник отдела жилищной политики министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Брайловская на пресс-конференции сегодня. По ее словам, площадки в разных районах города объединяют не один-два ветхих дома, а целые кварталы и предусматривают комплексную застройку.

Проект по развитию застроенной территории в Челябинске планирует реализовать АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮЖУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области). По словам исполняющего обязанности гендиректора компании Михаила Демакова, сегодня из-за несовершенства законодательства существуют большие проблемы с реализацией таких проектов. Так, в Челябинске застройщик не может приступить к строительству, пока не расселит всех жильцов, при этом органы власти никак не участвуют в решении проблемных вопросов с собственниками жилья.

По словам Ларисы Брайловской, поэтапное предоставление земли после сноса только части домов на застроенных территориях предусмотрено Градостроительным кодексом РФ. Однако из-за отсутствия четких разъяснений по этому вопросу, администрация Челябинска руководствовалась принципом «сначала всех пересели, все снеси, а потом мы дадим тебе землю». Как утверждает начальник отдела регионального минстроя, сейчас городские чиновники от этого ушли.