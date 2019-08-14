Основной сустав

На представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати произошло событие, которое можно считать уникальным. Экс первая ракетка мира Энди Маррей провел в одиночном разряде свой первый официальный матч после перенесенного в январе эндопротезирования тазобедренного сустава. Во встрече с французом Ришаром Гаске, занимающим в мировом рейтинге 56-е место, 32-летний британец выглядел вполне конкурентоспособным, но на US Open, правда, решил не выступать.

Чтобы оценить значение события, которое произошло в понедельник в Цинциннати, следует вернуться на семь месяцев назад в Мельбурн, где Энди Маррей перед стартом Australian Open заявил, что дни его карьеры, видимо, сочтены. К этому признанию трехкратного победителя турниров Большого шлема и двукратного олимпийского чемпиона подтолкнула плачевная ситуация с суставным хрящом тазобедренного сустава. Тогда еще никто не знал, что вскоре после поражения в первом круге Australian Open от испанца Роберто Баутисты британца ждет очередная операция. Проведет ее специально прилетевшая в Австралию 71-летняя Сара Мирхед-Эллвуд — гениальный британский хирург-ортопед, в свое время менявший сустав 95-летней королеве-матери Елизаветы, в прошлом году проводивший аналогичную операцию принцу Филиппу, мужу Елизаветы II, и человек с особенной судьбой, который в 1996 году, будучи женатым и имея двух детей, в возрасте 49 лет решился на операцию по смене пола.

Вскоре Маррей заявил, что исчезли сильные боли, мучившие его годами. В июне он триумфально вернулся в парном разряде, выиграв на травяных кортах лондонского Queen`s Club престижный турнир категории 500 вместе с испанцем Фелисиано Лопесом. Затем последовали еще четыре выступления в паре, а в Цинциннати британец получил wild card в одиночке, проверив свои силы в матче с 59-й ракеткой мира Ришаром Гаске.

Эта встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 33-летнего француза. За 1 час 36 минут Маррей трижды терял свою подачу, один раз брал чужую, выиграл 56 из 124 очков и в целом остался доволен собой.

«Конечно, есть немало вещей, которые я предпочел бы сделать лучше, но надо оставаться реалистом,— сказал британец.— Это был мой первый матч за семь месяцев, а соперником оказался теннисист, умеющий отлично использовать все пространство корта. Нет ничего удивительного в том, что я даже не бегал за укороченными ударами, которые раньше постарался бы отразить. В конце концов моя цель — возвращение не на одну неделю, и я понимаю, что этот процесс будет долгим».

Одновременно Энди Маррей заявил, что по решению, принятому совместно с членами своей команды, он отказывается от wild card, которую ему были готовы предоставить на стартующем 26 сентября Открытом чемпионате США. Этот турнир для британца всегда был одним из самых любимых, именно там в 2012 году он выиграл свой первый титул на чемпионатах Большого шлема. Однако пока Маррей считает, что ему элементарно не хватает игровой практики. Кроме того, он не до конца понимает, как его организм отреагирует на достаточно продолжительные матчи из пяти партий.

На данный момент британец не исключает, что в одиночке ему удастся выступить на следующей неделе в Уинстон-Сейлеме, а на US Open, как и на Wimbledon, он планирует сыграть в паре и миксте. Отметим, что там теоретически соперником Маррея может оказаться один из самых титулованных парников мира Боб Брайан, 41-летний американец, который перенес похожую операцию на тазобедренном суставе летом 2018 года и после возвращения, состоявшегося в январе, вместе со своим близнецом Майком выиграл два титула — в Делрей-Бич и Майами.

Евгений Федяков