Красноярский губернатор предложил назвать мост именем Павла Федирко

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил назвать Октябрьский мост в краевом центре в честь бывшего главы региона Павла Федирко, скончавшегося на прошлой неделе. Об этом он сообщил на церемонии прощания в краевой филармонии.

По мнению главы региона, Павел Федирко за время руководства краем «привил красноярцам уверенность в своих силах, страсть к масштабу и высокому полету». «Его имя, конечно, будет увековечено, на этот счет есть много предложений. И одно из них — назвать Октябрьский мост в Красноярске именем Павла Федирко, чтобы память о нем вдохновляла нас на мощные проекты, которые должны быть нашими мостами в будущее»,— цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Павел Федирко умер на 87 году жизни 9 августа. Он возглавлял регион на протяжении 15 лет, с 1972 по 1987 год. Под его руководством в регионе заработал Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Дивногорский завод низковольтной аппаратуры и Минусинский электротехнический комплекс, а также построены аэропорты Емельяново и Черемшанка.

Юлия Сасевич