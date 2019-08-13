На расселение аварийного жилья в Ростове и Шахтах выделили 28 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области на расселение аварийных домов в Ростове и Шахтах выделили около 22 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора региона. За счет этих средств из аварийного жилья расселят 11 шахтинских и семь ростовских семей. Кроме того, 6 млн руб. на эти цели направят из городских бюджетов.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, к сентябрю 2025 года в Ростовской области планируют переселить из небезопасных домов около 8,8 тыс. человек. За этот период в регионе расселят более 159,6 тыс. кв.м аварийного жилья. На эти цели в бюджете предусмотрено более 8,5 млрд рублей. В регионе размещают информационные таблички на домах, подлежащих расселению и сносу. Они должны появиться на всех аварийных домах региона.

Дарья Голякова