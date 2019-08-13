Невская трубопроводная компания нарастила чистую прибыль до 3,7 млрд рублей

ООО «Невская трубопроводная компания» (владеет нефтяным терминалом в порту Усть-Луга) по итогам 2018 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,674 млрд рублей. Этот показатель на 4,4% превышает финансовый результат, показанный годом ранее, следует из материалов системы «СПАРК-Интерфакс».

При этом выручка НТК за прошлый год уменьшилась на 9,8% — до 4,5 млрд руб., себестоимость продаж — на 7,6% (до 501,1 млн руб.), прибыль от продаж снизилась на 11,5% — до 3,9 млрд руб.

По состоянию на 1 июля 2019 года совладельцами ООО «Невская трубопроводная компания» числятся Андрей Бокарев (через ООО «Толинг»), владеющий 32% акций, генеральный директор НТК Константин Хамлай (18% через АО «Ямбург-Инвест»), еще 26% контролирует ПАО «Транснефть», а 24% — АО «Газпромбанк» (через ООО «Журавское холдинг»).