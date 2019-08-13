Опубликована программа фестиваля «Палитра ремесел» и расписание мастер-классов на предстоящие выходные

16–18 августа в Саратове пройдет межрегиональный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», организованный АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке Торгово-промышленной палаты региона, министерства экономического развития и администрации Саратова. Опубликована подробная программа предстоящих городских выходных, карта фестиваля и расписание мастер-классов.



Напомним, об участии в фестивале заявили прядка 300 мастеров из 18 регионов России и Республики Казахстан. Уникальные изделия ручной работы жителям и гостям города покажут ремесленники (индивидуальные предприниматели и частные лица) из Казани, Пензы, Жигулевска, Тулы, Уральска, Волгограда, Уфы, Самары, Сызрани, Саранска, Уральска. Наш регион будет представлен умельцами из Саратова и районов области.

Главные мероприятия фестиваля в этом году пройдут на ул. Волжской до ул. Октябрьской и на ул. Октябрьской до набережной. Городок мастер-классов и художественная мастерская будут работать все три дня с 11 до 20 часов. Обращаем внимание, что будут проводиться как бесплатные, так и платные мастер-классы по различным видам ремесла: от традиционного лаптеплетения до живописи и работы на 3D-принтере — всего более 50 направлений. Стоимость указана в расписании.

«В этом году мы предлагаем гостям фестиваля, помимо уникальной ярмарки с изделиями ручной работы от мастеров из многих уголков России, массу развлечений. На Волжской и Октябрьской будет работать городок мастер-классов, площадка традиционных ремесел, на которой вы сможете увидеть и опробовать в деле настоящие прялки, ткацкий станок, гончарные круги. Из Волжского к нам приедет семья Поповых — постоянные участники фестивалей исторической реконструкции. Они организуют очень яркие, костюмированные демонстрации народных ремесел. Будет открыта зона фуд-корта, две сцены с концертными программами — одна около Липок, вторая в районе магазина „Антей“, фото-зоны, пройдут показы коллекций от 12 дизайнеров, наши партнеры предложат яркие промо-акции и розыгрыши призов. Художники помогут вам освоить азы живописи, обучат технике быстрого рисунка. В общем, скучать не придется», — рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты региона, директор Палаты ремесел Саратовской области Сергей Леонов.

Так, 16 августа в 15.30 у трамвая «Семен» всех желающих ждут на экскурсию Оксаны Евсейкиной «Загадочная Волжская» с посещением грота во дворе особняка Шмидта. Записаться можно в инстаграме автора, пройдя по ссылке.

16 и 17 августа в 19.30 на пересечении ул. Октябрьской и Набережной Космонавтов будут организованы бесплатные киносеансы под открытым небом. В пятницу вы сможете посмотреть фильм «Домовой», а в субботу — «Со дна вершины».

Подробную программу фестиваля и точное расписание мастер-классов вы можете также скачать на официальной страничке мероприятия ВКонтакте, а также на сайтах Палаты ремесел и Торгово-промышленной палаты.