Продажи новых мотоциклов в Сибири взлетели на 78%

За первые шесть месяцев 2019 года в Сибирском федеральном округе продано 746 новых мотоциклов. По данным «Автостата», продажи выросли на 78,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Сибирь занимает почти 10% рынка новой мототехники в России, уступая Центральному, Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам. Всего за январь-июнь в стране продано 7,7 тыс. новых мотоциклов, что на 40% больше, чем за первую половину 2018 года.

На первом месте по объему продаж в России находится немецкий BMW, реализовавший более 1,5 тыс. мотоциклов (+27,7%). Следом идут российский Racer (955 шт., +83,7%), индийский Bajaj (781 шт., +31,9%), американский Harley-Davidson (651 шт., +7,8%) и японская Honda (488 шт., +30,5%).

В «Автостате» напомнили, что российский рынок новых мотоциклов падал три года подряд, достигнув дна в первом квартале 2018 года. Начиная со второго квартала, наблюдается рост продаж, продолжающийся и сейчас.

О рынке новых автомобилей в Сибири читайте в материале “Ъ” «Бизнес-класс подтянул авторынок»

Илья Галагуз