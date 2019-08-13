В Курган приедет Антон Силуанов

16 августа Курган посетит первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, который является куратором Зауралья как одного из десяти наиболее экономически проблемных регионов. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на пресс-службу федерального Минфина.

Господин Силуанов ранее не приезжал в Курган. Какой будет программа визита главы Минфина, станет известно позднее. Также 16 августа ожидается визит в областной центр министра энергетики Александра Новака и чиновников, отвечающих за реализацию национальных проектов в УрФО.