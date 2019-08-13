Команда Глеба Чижика победила в седьмой регате серии «Коммерсантъ-2019» Команда Глеба Чижика выиграла седьмую регату серии, команда Виктора Щулькина завоевала серебро, третье место у команды «Мегафон» с Дарьей Боровковой на руле.

Серия регат «Коммерсантъ» существует уже три года, целью проекта является популяризация парусного спорта: в регатах может принять участие любой желающий.

8 августа 2019 года в Яхт-клубе Санкт-Петербурга прошла уже седьмая в этом году вечерняя парусная регата серии «Коммерсантъ». Организаторов подвела погода: из-за дождя на гонки заявились только три экипажа, в том числе одна корпоративная команда — «Мегафон». Несмотря на климатические капризы Петербурга, гонки традиционно получились очень увлекательными, разница между командами, занявшими первое и третье место, составила всего два очка! Уже не первый раз в этом году победу отпраздновала команда под управлением шкипера Глеба Чижика.

Анастасия Груздева, участница регаты: «Регата в очередной раз порадовала напряженной борьбой! В начале периодически накрапывал мелкий противный дождь, дул слабый ветер, но потом все пошло по плану. Послевкусие отличное, ведь мы стали вторыми, отстав от победителей всего лишь на одно очко. Хочу поблагодарить организаторов и своего шкипера — Виктора Щулькина».

В результате места распределились следующим образом:

Первое место — команда Глеба Чижика

Глеб Чижик (шкипер)

Алексей Борцов

Андрей Платцев

Андрей Миронович

Второе место — команда Виктора Щулькина

Виктор Щулькин (шкипер)

Анастасия Груздева

Илья Шоров

Сергей Рехов

Таисия Рехова

Третье место — команда «Мегафон»

Дарья Боровкова (шкипер)

Александр Собалев

Евгений Сахарюк

Юйэ Николаевна

Ульяна Шаромова

Дарья Хозлова

Регаты проходят в Яхт-клубе каждый четверг. Следующая регата состоится 15 августа, ждем всех желающих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая), начало, как обычно, в 19:00! Ваши заявки на участие оставляйте по тел. +7 (812) 324-22-55 или отправляйте на почту kommersant@yacht-club-spb.ru.

Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвует несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказывает об особенностях управления новичкам, учит основам морского дела и помогает управлять парусной яхтой.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, генеральный партнер — «Мегафон», технический партнер — компания «М-Марин».