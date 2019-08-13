Полчаса на двух колесах С 10 августа в Нижнем Новгороде начал работу велошеринг.

Предприниматели, работающие по франшизе краснодарской компании LuckyBike открыли в Нижнем Новгороде, преимущественно в центре, более 50 точек проката велосипедов.

Арендовать велосипед можно за 150 рублей, после этого разрешается совершать неограниченное число поездок длительностью не более получаса каждая – потом надо делать перерыв на 10 минут. Если поездка длится более получаса, за каждые дополнительные 30 минут нужно будет заплатить 30 рублей. Кроме того, предусмотрены месячный тариф стоимостью 600 рублей и трехмесячный – за 1200 рублей.

Велосипеды оборудованы корзиной для перевозки небольших грузов и непрокалываемыми шинами.