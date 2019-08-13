В Саратовской области проводится проверка по факту небезопасной перевозки детей

В Саратовской области проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК.

По предварительным данным, в Хвалынске был задержан микроавтобус «Мерседес», в котором ехали с отдыха 17 челябинских детей в возрасте семи – девяти лет. Многим из них не хватило места в транспортном средстве, и они были вынуждены ехать на полу. У водителя не было сменщика, он не делал остановки на ночлег и еду. Как уточнили в ГУ МВД, при перевозке детей были выявлен и другие нарушения: отсутствовали предусмотренные правилами организованной перевозки группы детей автобусами документы лицензия на перевозку пассажиров; транспортное средство по техническим характеристикам не было предназначено для перевозки пассажиров в междугородних рейсах, не было тахографа, ремней безопасности, опознавательных знаков «Дети», проблескового маячка оранжевого цвета. Водитель уже привлечен к административной ответственности, владелец микроавтобуса устанавливается.

Дети находятся в лагере «Сосновый бор», их состояние оценивается как удовлетворительное.

Марина Ковалева