В Ульяновской области сотрудника районной администрации уволили за поддельный диплом

В Ульяновской области начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства администрации Ульяновского района уволен за поддельный диплом о высшем образовании, сообщает прокуратура области.

Как установил надзорный орган, трудовой договор заключили после предъявления диплома УлГТУ. Однако позже стало известно, что образовательное учреждение документ не выдавало. Несмотря на это, руководство администрации не предприняло никаких мер по устранению нарушения закона.

На злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа). Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.

Алена Смирнова