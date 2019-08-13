Защита обвиняемого в оскорблении власти курганского активиста просит вызвать в суд Владимира Путина

Курганский городской суд рассмотрит ходатайство о вызове президента РФ Владимира Путина в качестве потерпевшего по делу местного жителя, обвиняемого в неуважении к власти. С заявлением о непосредственном участии пострадавшего лица выступила сторона защиты подсудимого на заседании сегодня, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. Суд отложил рассмотрение ходатайства на 19 августа.

Житель Кургана Евгений Жуков обвиняется в совершении административного правонарушения по ч.3 ст.20.1 КоАП (явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции или органам госвласти в РФ). Поводом для привлечения его к ответственности стала публикация в начале этого года в соцсети «ВКонтакте» песни про Владимира Путина с нецензурной бранью.

В апреле этого года Курганский городской суд арестовал Евгения Жукова на 15 суток за одиночный пикет в маске главы государства.