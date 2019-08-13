Врио начальника УЗИО Уфы получил повышение до вице-мэра

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин назначил еще одного нового заместителя. Повышение до вице-мэра получил бывший врио начальника управления земельных и имущественных отношений Евгений Чебаков. Сегодня он был официально представлен в новом качестве сотрудникам мэрии. До назначения главой УЗИО господин Чебаков возглавлял правовое управление мэрии. Его карьера резко пошла в рост после того, как из мэрии ушел бывший вице-мэр по правовым вопросам Руслан Тухватшин, курировавший также вопросы земельных и имущественных отношений.

По информации "Ъ-Уфа", Евгений Чебаков принят на должность вице-мэра с испытательным сроком.

Полная биография Евгения Чебакова не опубликована. В мэрии сообщили, что он окончил Башгосуниверситет по специальности «юрист», карьеру начинал в 1992 году (где — не уточняется). В 1999 году работал в земельно-кадастровом бюро комитета по земельным ресурсам и землеустройству Уфы, позже возглавил это ведомство. В 2013-2018 годах — заместитель начальника правового управления мэрии. В 2019 году, после ухода вице-мэра Руслана Тухватшина, возглавил это управление, также исполнял обязанности начальника управления земельных и имущественных отношений.

Ирина Самойлова