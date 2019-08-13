Квентина Тарантино «прописали» в Челябинске

Восьмой этаж, три комнаты и Квентин Тарантино в придачу: житель Челябинска опубликовал объявление о продаже квартиры, прифотошопив к фотографиям изображение американского режиссера. На одном фото Тарантино с задумчивым видом стоит в ванной с потрескавшимся кафелем и старым зеркалом. На другом — с улыбкой проходит мимо деревянного серванта. На третьем, положив руки в карманы, позирует на фоне окна с видом на челябинский торговый центр.

Режиссер «Криминального чтива» и «Убить Билла» приезжал в Москву на прошлой неделе, чтобы презентовать свой новый фильм «Однажды в Голливуде». Как рассказал “Ъ FM” челябинец Александр Кайнов, ажиотажем вокруг визита режиссера он и решил воспользоваться: «Все началось с фотографии Тарантино, которую разместили, где он ходил по Кремлю. Потом появилось много интересных мемов. И почему-то я решил, что можно использовать это для бесплатного продвижения и обернуть на пользу по продаже квартиры. За пять часов было где-то 6 тыс. просмотров объявления».

Несколько изображений с Квентином Тарантино продавец квартиры из Челябинска взял из аккаунта Twitter сервиса «Яндекс.Недвижимость». Команда агрегатора догадалась поместить лицо американского режиссера в российский интерьер еще в прошлый четверг. Сегодня бренды все чаще используют мемы для продвижения, причем делают это успешно, говорит генеральный директор агентства «Пикчер» Артем Крашенинников: «Мемы используются в качестве отработки инфоповода и придания ему дополнительной виральности. Если у нас объектом этой вирусности выступает квартира, то да, конечно, это поможет ему ее продать. Это очень хороший ход, он в духе времени, и многие сейчас этим пользуются. Сами по себе фотографии еще не являются мемами. Плюс людям, которые сидят в интернете, периодически необходимо себя развлекать. Тарантино приехал — это медийный персонаж, к нему большое внимание, получились фотографии с хорошим ракурсом.

И те, кто обладает чувством юмора и умеет пользоваться Photoshop, придали ему такую интерпретацию, которая понравилась людям. Бренды берут этот прием на вооружение. У кого-то хорошо получается, у кого-то хуже».

Актеры часто становятся героями мемов. Например, изображение Джона Траволты с пальто, накинутым на руку, из «Криминального чтива» используют, чтобы показать растерянность. А фото Леонардо Ди Каприо, который четыре раза был номинирован на «Оскар», но долго его не получал, стало символом разочарования.

Кстати, разочарованными остались многие зрители новой картины Тарантино «Однажды в Голливуде». Главные роли в фильме о жизни актеров 60-х исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт — это их первая совместная работа. В соцсетях разгорелась дискуссия: кто-то называет фильм скучным и непонятным, кто-то хвалит Тарантино за оригинальность. Дело в том, что «Однажды в Голливуде» — лента для подготовленного зрителя, поясняет кинокритик Егор Москвитин: «Я думаю, что за четыре года, которые прошли с выхода “Омерзительной восьмерки”, которая была достаточно жестокой, люди отвыкли от того, что Тарантино бывает разным, что он не обязательно бывает циничным и кровожадным, но еще и романтичным, влюбчивым и миролюбивым. И этот фильм действительно поставил многих зрителей в тупик.

Я видел, как люди на протяжении сеанса выходили, потому что привычного насилия, криминальной линии они не встретили. Но те, кто досидел до конца, аплодировали. Особенно когда дождались той самой кульминации, все были в полном восторге.

Подготовка к этому фильму совершенно точно необходима. Чтобы оценить конец эпохи, нужно знать, что эта она существовала. Критики очень редко смотрят фильмы два раза. Но эту картину очень хочется второй и третий раз, и при этом она не становится скучной ни на секунду».

По подсчетам портала «Кинобизнес», в первые выходные в российских кинотеатрах фильм «Однажды в Голливуде» собрал 517 млн руб.

Юлия Грицай