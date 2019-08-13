В Нижневартовске задержан мужчина, выловивший сибирского осетра на 3,6 млн рублей

Полиция Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) задержала мужчину, подозреваемого в незаконной добыче особо ценных рыб (258.1 УК РФ) и хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, задержанный без специального разрешения выловил десять особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Для ловли он использовал сеть. Сумма ущерба составила более 3,6 млн руб.

Мужчину задержали при погрузке пойманной рыбы в автомобиль. «В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили еще 23 особи ценной рыбы, которые по результатам ихтиологической экспертизы отнесены к особо ценным водным биоресурсам»,— рассказали в УМВД. Также изъяты две металлические банки с бездымным охотничьим порохом общей массой более 280 гр. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.