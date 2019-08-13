Семь новых производств в ТОСЭР «Линево» планируется запустить к концу 2020 года

В Новосибирской области на развитие инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Линево» направлено свыше 80 млн руб., к концу 2020 года здесь планируется дать старт семи новым производствам.



Как прокомментировал и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе пресс-конференции 13 августа, ТОСЭР — это эффективный инструмент привлечения инвестиций и диверсификации экономики региона. «Мы вкладываемся в развитие инфраструктуры, предоставляем инвесторам льготные условия работы и как результат получаем новые рабочие места, заработную плату для жителей и налоговую отдачу в бюджет региона, а в конечно итоге — развитие территории в целом,— подчеркнул Лев Решетников.— На 2018-2019 годы из бюджета области на развитие инфраструктуры ТОСЭР «Линево» выделено 82 млн руб., здесь в ближайшее время планируется запустить семь инвестпроектов, создать почти 500 новых рабочих мест. Надеемся завершить подготовку площадки ТОСЭР «Линево» и начать строительство уже в ближайшем будущем, а к концу 2020 года – дать старт запуску новых объектов».

В ТОСЭР на территории р.п. Линево сосредоточатся инвестпроекты в сферах обувного производства, синтеза солей редких и редкоземельных металлов, производства изделий из стали, пищевой, топливной промышленности, переработки, производства модульных зданий. Общий объем инвестиций составит 1,9 млрд руб. В настоящее время продолжаются работы по обустройству инвестиционных площадок водопроводом, коллектором, ведутся работы по проектированию строительства электроподстанции, строительства газопровода высокого давления.

Говоря о развитии территории ТОСЭР «Горный», Лев Решетников пояснил, что здесь в дальнейшем планируется развернуть виды экономической деятельности в сферах растениеводства и животноводства, добычи угля, обработки вторсырья, пищевого производства, деревообработки, металлургии, химической промышленности и других отраслях.