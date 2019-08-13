Дамира Камилова обязали вернуть Уралкапиталбанку 250 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии признал недействительной крупную сделку, заключенную в 2018 году между Уралкапиталбанком и его бывшим основным владельцем — предпринимателем Дамиром Камиловым. Осенью 2018 года Дамир Камилов снял со счета в банке 245,7 млн руб., а затем, по его словам, передал эту сумму наличными в виде дружеского займа бывшему клиенту банка, предпринимателю Азату Зинатуллину.

Сделка попала в разряд подозрительных, так как через месяц после нее Дамир Камилов был признан банкротом.

Суд, рассмотрев заявление Агентства по страхованию вкладов, ведущего конкурсное производство в Уралкапиталбанке, обязал взыскать эту сумму с господина Камилова. Ранее предприниматель сообщал финансовому управляющему, что сумма, снятая со счета в банке, была получена им от продажи в 2015 году 0,6 га земли на улице Гурьевской и помещений на улице Караидельской. Деньги, предоставленные Азату Зинатуллину, по его словам, предназначались для покрытия кассового разрыва в компании «Современные буровые технологии» (признана банкротом). Он также обещал, что заемщик вернет средства в течение года. По всей видимости, этого не произошло.

Финансовый управляющий Дамира Камилова сообщал, что сделка по предоставлению займа заключалась без документов и даже без расписок. На момент объявления экс-банкира банкротом на его банковских счетах находилось 12 руб. 60 коп.

Уралкапиталбанк (лицензия отозвана в феврале 2018 года) признан банкротом в июне 2018 года. Требования кредиторов к банку оценивались АСВ в 6,2 млрд руб. при стоимости активов 2,6 млрд руб. В июне арбитражный суд Башкирии продлил конкурсное производство в банке до 6 декабря.

Влада Шипилова