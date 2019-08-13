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Фото: Андрей Абрамов

Минтранс занялся модернизацией

Как обновляются асфальтобетонные заводы в регионе?

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Министерство транспорта Нижегородской области в 2018 году начало модернизацию асфальтобетонных заводов, с тем, чтобы технологическая оснащенность предприятий региона соответствовала европейским стандартам.

Директор "Нижавтодорстрой" Усик Петросян заявил, что обновление обусловлено постоянно растущими требованиями к качеству асфальтобетонных смесей и других материалов.

В 2018 году были модернизированы 14 из 53 асфальтобетонных заводов региона. По словам замдиректора по строительству и ремонту автодорог Нижегородской области Игоря Монова, в текущем году работа будет продолжена.

В 2018 году в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе было отремонтировано 136 км дорог, в текущем году объем ремонта возрос до 745 км.

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