Минтранс занялся модернизацией

Министерство транспорта Нижегородской области в 2018 году начало модернизацию асфальтобетонных заводов, с тем, чтобы технологическая оснащенность предприятий региона соответствовала европейским стандартам.

Директор "Нижавтодорстрой" Усик Петросян заявил, что обновление обусловлено постоянно растущими требованиями к качеству асфальтобетонных смесей и других материалов.

В 2018 году были модернизированы 14 из 53 асфальтобетонных заводов региона. По словам замдиректора по строительству и ремонту автодорог Нижегородской области Игоря Монова, в текущем году работа будет продолжена.

В 2018 году в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе было отремонтировано 136 км дорог, в текущем году объем ремонта возрос до 745 км.