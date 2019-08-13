ФАС выявила картельный сговор на торгах лечебных учреждений Петербурга

Московское УФАС возбудило дело в отношении двух компаний, подозреваемых в картельном сговоре на тендерах для лечебных учреждений Петербурга и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, дело возбуждено в отношении ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Клинхаус» по признакам картельного сговора на 10 торгах в электронной форме. Компании предлагали услуги по предоставлению аренды текстильной продукции с последующей его обработкой. Общая цена по контрактам составила 36,2 млн руб. По результатам торгов компании поделили контракты между собой.

В ФАС напомнили, что ответственность за заключение антиконкурентного соглашения влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов.