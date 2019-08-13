На Ставрополье бывшего следователя подозревают в покушении на мошенничество

В отношении бывшего следователя следственного отдела ОМВД России по Предгорному району Ставропольского края возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый предложил обвиняемому по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков за 800 тыс руб. убедить суд назначить ему наказание в виде условного срока. Мать обвиняемого согласилась передать следователю деньги, но обратилась в территориальное УФСБ с заявлением о вымогательстве денег у ее сына. Следователя задержали с поличным во время передачи взятки.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Кроме того, непосредственного руководителя бывшего следователя привлекли к дисциплинарной ответственности .

Дарья Голякова