Глава Екатеринбурга утвердил проект нового здания ФСБ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина—улиц Вайнера—Антона Валека—Маршала Жукова, где планируется построить новое здания УФСБ по Свердловской области. Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, решение принято по итогам публичных слушаний.

Проект нового здания УФСБ дважды выносили на рассмотрение градсовета Екатеринбурга. В первый раз проект отклонили, во второй согласовали с некоторыми доработками. Аукцион на разработку проектно-сметной документации по строительству нового здания УФСБ был размещен в сентябре прошлого года. Заказчиком выступил Центральный научно-исследовательский и проектный институт (ФБГУ ЦНИИП) Минстроя РФ. Максимальная сумма контракта — 10,8 млн руб. В новом здании предполагается построить зал универсального назначения на 504 места, столовую на 180 мест, склады, лаборатории, серверные, встроенные стоянки и автосервис. Кроме того, планируется построить поликлинику площадью 4 тыс кв. м., библиотеку на 12 тыс. томов и противорадиационное укрытие на 500 человек. Все работы должны быть выполнены до 22 марта 2019 года.

Сейчас УФСБ размещается на улице Вайнера, 4. Ранее при рассмотрении проекта здания архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга пояснял, что речь идет о реконструкции и достройке. В ФСБ это объяснили «служебной необходимостью».

О том, как градсовет Екатеринбурга одобрил проект здания штаб-квартиры спецслужбы — в материале “Ъ-Урал” «ФСБ лишают высоты»