Воронежский авиазавод снизил выручку и сократил чистый убыток

Воронежский авиазавод (ПАО «ВАСО», структура Объединенной авиастроительной корпорации) уменьшил выручку по итогам первого полугодия 2019 года до 1,69 млрд руб. по сравнению с тем же периодом 2018-го, когда она составляла 2,27 млрд руб. Такие данные приводятся в ежеквартальном отчете предприятия. При этом заводу удалось сократить чистый убыток до 640,7 млн руб., тогда как за этот же период годом ранее этот показатель составлял 862,1 млн руб.

На заводе продолжается реализация проектов техперевооружения и реконструкции производственных участков механообрабатывающего, агрегатно-сборочного, заготовительно-штамповочного производства, производства полимерных композиционных материалов. В компании надеются, что «новая производственная структура» позволит сформировать «более эффективные схемы кооперации и специализацию предприятия», что приведет «к повышению уровня производства, снижению трудоемкости и себестоимости продукции, обеспечит баланс производственных мощностей, позволит реализовать программу производства воздушных судов». О какой именно новой структуре идет речь, в документе не уточняется.

О том, почему в 2018 году завод не выполнил план по большинству направлений производства, — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова