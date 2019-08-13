Финмодель «президентской деревни» в Белом хуторе корректируют после переноса саммитов

Застройщик «президентской деревни» в микрорайоне Белый хутор пересматривает финансовую модель проекта после переноса саммитов ШОС И БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Строительство коттеджного поселка продолжается. Об этом сообщил исполняющий обязанности генеральный директор АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области) Михаил Демаков сегодня на пресс-конференции.

«Размещение гостей саммитов не было самоцелью. Это девелоперский проект, который предусматривал передачу объектов на время мероприятий с последующей реализацией. Какие-то вещи в концепции поселка мы пересмотрим в связи с тем, что уже нет повышенных требований к отделочным материалам, к инфраструктуре. Мы сейчас находимся в стадии корректировки финансовой модели, пытаемся найти те решения, которые будут наиболее отвечать требованиям рынка. Когда определимся с портретом покупателя, с концепцией, с ценовой политикой проект будет презентован»,– рассказал господин Демаков. По его словам, пересматриваются планировочные решения домов, требования к инфраструктуре в части применения отопительных приборов, возможно, сантехники, а также требования к благоустройству. Не исключено, что застройщик будет продавать дома без отделки или в предчистовой отделке. И.о. гендиректора ЮУ КЖСИ подчеркнул, многие решения, заложенные по требованиям Росконгресса, останутся, например, вся инженерная инфраструктура поселка находится под землей.

Напомним, согласно утвержденному генплану, в поселке должны построить 72 дома: двухэтажные коттеджи площадями 283, 157 и 126 кв. м и одноэтажные по 104 кв. м. Застройщик – АО «Лидер» (принадлежит правительству Челябинской области, деятельностью управляет ЮУ КЖСИ).