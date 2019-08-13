В Сочи осудили владельцев подпольного казино

Центральный районный суд Сочи приговорил двоих 27-летних местных жителей к полутора годам и одному году колонии-поселения соответственно за незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что молодые люди с 29 октября по 16 ноября 2018 года в помещении по переулку Грузинскому, 1 организовали подпольный игорный клуб. Там было 16 моноблоков и три ноутбука с программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, принцип которых заключался в определении выигрыша случайным образом.

В судебном заседании было установлено, что указанные лица достоверно зная, что территория Центрального района Сочи не является игорной зоной, уточнили в органах гособвинения.

Приговор не вступил в законную силу.

Василий Хитрых