Армавиру выделят свыше 85 млн рублей на благоустройство общественных территорий

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального, краевого и местного бюджетов городу Армавиру будет выделено более 85 млн руб. на благоустройство общественных территорий. Как сообщили в краевой администрации, в настоящее время в городе продолжается второй этап реконструкции Комсомольского сквера, который ограничен улицами Тургенева, Урицкого, Луначарского и Софьи Перовской.

Планируется, что на территории сквера площадью 54 тыс. кв. м будут установлены спортивные и детские площадки с новым покрытием, уложена плитка и обустроены бордюры. Рабочие установят также малые архитектурные формы и проведут озеленение. Стоимость работ составит около 13 млн руб.

Также в Армавире ведутся работы по благоустройству Городской рощи. На территории общей площадью около 278 га уложат тротуарную плитку, установят бордюры, обустроят покрытие детских, спортивных площадок и установят спортивные комплексы. Стоимость работ более 70 млн руб.

В планах до конца года благоустроить двор по улице Комсомольской, 114, где произведен ремонт дворовых проездов, установлены и заменены скамейки, урны для мусора, а также оборудованы детские и спортивные площадки. Во дворе уложены новые тротуары. Стоимость работ более 2,5 млн руб.

Василий Хитрых