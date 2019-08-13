Рыбоперерабатывающий завод в Томской области введут к концу 2019 года

В Томской области планируется ввести в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема» до конца 2019 года. Инвестиции в проект составляют 106 млн руб., мощность производства — 3 тыс. т в год. Как рассказал “Ъ-Сибирь” инициатор проекта Алексей Пивиков, в первый год объем производства планируется на уровне 1 тыс. т.

В администрации Томской области уточнили “Ъ-Сибирь”, что в настоящее время на предприятие поставляется рыбоперерабатывающее оборудование. На заводе будет создано не менее 50 рабочих мест.

Также планируется, что в 2020 году в Томской области введут в эксплуатацию еще один рыбоперерабатывающий завод — «Александровские консервы». Инвестиции в проект — 88 млн руб. На данный момент завершено строительство здания площадью 1 тыс. кв. м для размещения консервной линии производительностью 6 тыс. банок в сутки и реконструкция здания холодильника площадью 480 кв. м, рассчитанного на хранение свежемороженой рыбы объемом до 1 тыс. т.

Оба инвестпроекта в 2019 году были поддержаны из областного бюджета в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Оксана Павлова