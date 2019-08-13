На территории опережающего развития «Невинномысск» появилось два новых инвестора

В Невинномысске на территории опережающего социально-экономического развития начнут работать два новых резидента, сообщает информационно-инвестиционный портал города.

Так, производство на территории опережающего развития разместит компания «Ставропольская Фруктовая Долина». Предприятие планирует создать комплекса интенсивных яблоневых садов с площадью насаждений 276,7 га. Стоимость инвестпроекта составляет 1,1 млрд руб, в рамках его реализации будет создано 67 рабочих мест со средней заработной платой более 24 тыс. руб. в месяц.

Второй новый резидент - компания «Детские площадки», которая планирует создать три игровых комплекса в парках Невинномысска. Стоимость проекта составит 15,4 млн руб.

С учетом новых инвесторов, на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» будет зарегистрировано девять резидентов.

Дарья Голякова