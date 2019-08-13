Красноярский край лидирует в Сибири по доле среднего класса

В пяти регионах Сибирского федерального округа доля семей среднего класса выше, чем в целом по России. Об этом свидетельствует исследование «РИА Новости», проведенное на основе данных Росстата за 2018-2019 годы.

Согласно исследованию, в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу. В Сибири лидирует Красноярский край, занявший 15 место в стране. Доля семей среднего класса в регионе — 19,9%. Также доля выше общероссийского показателя зафиксирована в Томской области (18 место, 18,1%), Иркутской области (20 место, 17,6%), Кузбассе (21 место, 17,3%) и Хакасии (23 место, 14,9%).

Новосибирская область расположилась только на 30 строчке с долей 12,8%. Ниже в рейтинге оказались Омская область (43 место, 11,4%), Республика Алтай (61 место, 8,1%), Алтайский край (69 место, 6,8%) и Тыва (72 место, 6,6%).

К среднему классу аналитики отнесли семьи, которые могут себе позволить покупку автомобиля, квартиры и после всех расходов иметь не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Анализ проводился для девяти типов состава семьи.

Юлия Сасевич