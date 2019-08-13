Сократился срок за который жители Ижевска могут накопить на машину

Семья из Ижевска, в которой работают оба супруга, сможет накопить на машину за 13 месяцев, полностью откладывая зарплату одного из них. Ранее, во втором квартале 2018 года, этот срок составлял 14 месяцев, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». В целом по стране срок накопления на машину составил 10 месяцев, также сократившись на один.

Изменение сроков накопления в Ижевске связано с ростом средней зарплаты и снижением стоимости автомобиля. Так, средняя зарплата выросла за год на 5,6% до 30,4 тыс. руб., а цена машины снизилась на 0,3% до 408 тыс. руб. Схожую тенденцию отметили в 10 из 23 исследуемых городов.

Наименьшие сроки, за которые семьи могут накопить на автомобиль, зафиксировали в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Омске и Барнауле. Они составляют 9, 10, 11, 11 и 11 месяцев соответственно. Дольше всего на машину будут копить семьи из Красноярска, Перми, Уфы, Саратова и Самары — 15 месяцев в первом и 14 в остальных соответственно.