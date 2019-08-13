В Оренбуржье размер пособия для семей с детьми увеличится до 9,9 тыс. рублей

Размер ежемесячной выплаты для семей, в которых родился или был усыновлен первый или второй ребенок, в Оренбургской области с 1 января 2020 года увеличится. Об этом сообщает региональное правительство.

В частности, сумма выплат вырастет с 9,2 тыс. до 9,9 тыс. руб. Получить выплаты можно будет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия (20,4 тыс. руб).

Подать заявление о назначении ежемесячного пособия родители детей смогут в связи с рождением первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня его рождения. Выплата будет назначена до того, как ребенку исполнится один год. С начала текущего года в Оренбуржье эти пособия получили более 6,1 тыс. семей.

Георгий Портнов