Жизнь измерят в качестве

В 2019 году Тюменская область стала пилотным регионом в России по усовершенствованию паллиативной помощи. Считается, что такая поддержка необходима порядка 10 тыс. жителям региона. Для улучшения жизни в последние годы стали наращивать объемы сдачи жилья, а также поддерживать проекты, отвечающие за развитие волонтерства и социального предпринимательства.

Регион пристроили жильем

В 2018 году в Тюменской области введено более 1,3 млн кв.м жилья. По сравнению с предыдущим годом рост составил 8%. Такие итоги подвел глава региона Александр Моор, отчитываясь перед депутатами облдумы о работе областного правительства за 2018 год. В общем объеме 37% пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Господин Моор уточнил, что на улучшение жилищных условий граждан из бюджета Тюменской области в 2018 году было направлено 4,7 млрд руб.

В 2019 году в Тюменской области планируется ввести уже более 1,5 млн кв.м жилья. «Жилищное строительство — один из драйверов экономического роста. Уже в 2024 году планируем ввести в эксплуатацию более 2 млн кв.м с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой»,— заявил Александр Моор. По его словам, сейчас в регионе работают несколько значимых целевых программ — для молодых семей, работников бюджетной сферы и прочих. По его словам, самая капиталоемкая — переселение граждан из аварийных строений. Так, в 2018 году условия проживания улучшили 2,6 тыс. семей. За счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования расселено почти 30 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда. За счет средств застройщиков переселены 17 многоквартирных домов, в которых проживало 103 семьи.

До 2025 года предстоит расселить дома общей площадью 148 тыс. кв.м. По словам президента регионального союза строителей Игоря Спиридонова, в рамках нацпроекта Тюменская область обязуется до 2024 года построить около 8,6 млн кв.м жилья, из которых не менее трети придется на индивидуальное.

Северное переселение

В рамках программы «Сотрудничество» с 2005 года в Тюменской области реализуется программа переселения ямальцев на юг региона. С 2005 по 2017 годы на программу было потрачено 1,7 млрд руб. Социальные выплаты получили 1,1 тыс. семей. Для участия в программе необходимо передать жилье, находящееся в собственности и располагающееся на территории округа, органам местного самоуправления, либо расторгнуть договор социального найма.

Стоимость 1 кв.м жилья, утвержденная для программы «Сотрудничество», составила 48,2 тыс. руб. в первом квартале 2019 года. Утвержденная минстроем средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области за второй квартал года составила 43 тыс. руб. Таким образом, участники программы могут рассчитывать на сумму субсидии, большую, чем средняя цена жилья в Тюмени. По условиям программы норма общей площади жилья для семей из двух человек — 42 кв.м. Семье из трех и более человек полагается по 18 кв.м на каждого члена семьи. В среднем семья-участник, состоящая из двух человек, получает господдержку более 3 млн руб. при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера.

В 2016 году программу пришлось приостанавливать из-за нехватки средств. Но уже в 2018 году финансирование программы выросло и составило 1 млрд руб. Тогда власти заявляли, что мерой поддержки смогут воспользоваться около 400 семей. Александр Моор, комментируя перспективы переселения ямальцев на юг региона и поступления северных абитуриентов в вузы, напомнил, что 30% поступающих — как раз выходцы из округов. Он заверил, что по программе «Сотрудничество» у Тюменского индустриального университета появится общежитие на 200 мест для ямальцев. Кроме того, в разработке — проект студенческого кампуса на 1,1 тыс. мест.

Тюменцев научат волонтерству

По итогам 2018 года добровольческое движение Тюменской области насчитывает более 105 тыс. человек, 189 волонтерских организаций. В июле этого года Тюменская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В заочном этапе конкурса участвовали 75 субъектов РФ, из которых 61 регион был допущен к очному состязанию. Экспертная комиссия отобрала 37 победителей, которые удостоятся федеральной финансовой поддержки.

Регион поддерживает серебряное добровольчество Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Одним из проектов, получивших поддержку, стала практика областного геронтологического центра — штаб-квартира серебряных добровольцев. Основная цель — создание системы поддержки серебряного добровольчества в Тюменской области среди граждан пожилого возраста, направленной на раскрытие их потенциала, содействие в самореализации и улучшение качества жизни как самих серебряных волонтеров, так и всего общества в целом. Областная штаб-квартира серебряных добровольцев открылась в Тюмени в ноябре прошлого года. Новая площадка позволит активным добровольцам старшего поколения встречаться, знакомиться, общаться, учиться и самовыражаться.

Второй проект — региональная «Школа волонтера». Реализует его дворец творчества и спорта «Пионер» (координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения в Тюменской области). «Школа волонтера — 2019» стартовала в Тюменской области в марте. Реализовать ее планируется в пять этапов. С 13 марта начали работу зональные школы в Тобольске, Ишиме, Заводо­уковске и Тюмени для добровольцев в возрасте от 14 лет. Для участников подготовили командные соревнования в рамках деловых игр и коммуникативных сессий. В апреле прошла образовательная программа акселерации проектов, направленная на продвижение волонтерских проектов в СМИ, поиск и привлечение партнеров, подготовку к участию в грантовых конкурсах. Она направлена на углубленное формирование у добровольцев Тюменской области компетенций по направлениям добровольчества.

Социальное предпринимательство

В последние три года в регионе растет интерес к социальному предпринимательству. Так, в Тюмени был запущен образовательный проект «Школа социального предпринимательства». Он был разработан для субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц, планирующих предпринимательскую деятельность в социальной сфере. Проект осуществляет центр инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

В этом году школа открылась 15 июня. Обучение пройдет в течение 2,5 месяца в формате тренинга-интенсива. Студентам расскажут о понятии социального предпринимательства, поиске идей для социального бизнеса, маркетинговых, организационных, производственных и финансовых планах, юридических аспектах реализации социально-предпринимательского проекта и об управлении персоналом. На заключительном этапе обучения состоится защита разработанных бизнес-проектов перед комиссией. По словам тренера школы Валерии Матвиенко, в 2019 году сформировался качественный состав участников, у большинства есть конкретный и актуальный запрос: «упаковать», оформить проект, освоить бизнес-инструменты и выпуститься с готовым продуктом.

Кроме того, в мае в регионе прошел первый в УрФО слет социальных предпринимателей «Социо­Драйв-2019». Мероприятие посетили более 500 социальных предпринимателей из Тюменской области, Югры, ЯНАО и Свердловской области. Лучшие практики и технологии по итогу представили на выставке «СоциоБРЕНД-2019». «В Тюменской области реализуются многочисленные социальные проекты, которые помогают обществу решать социально значимые вопросы. Они касаются поддержки и развития детей с ограниченными возможностями, вовлечения пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в экономическую деятельность»,— отметил в ходе мероприятия Александр Моор.

Последняя помощь

Примечательно, что Тюменская область стала пилотным регионом программы усовершенствования паллиативной помощи. Ее организаторами выступил Общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» и автономной некоммерческой организацией «Мастерская заботы».

По данным региональных властей, в паллиативной медицинской помощи нуждаются около 10 тыс. взрослых жителей Тюменской области и чуть более 200 детей. При этом она оказывается в амбулаторных и стационарных условиях в 33 медицинских организациях, в девяти медицинских организациях — детям. Помощь в условиях стационара оказывается в хосписе Тюмени (30 коек), отделении Медицинского города (45 коек), а также на территориях всех муниципалитетов, где развернуты койки сестринского ухода. Кроме этого, в октябре 2018 года на базе тюменского санатория «Верхний бор» было открыто детское отделение. Директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова пояснила, что увеличение количества мест в стационарах в ближайшее время не планируется: упор делается на расширение услуг. «В хосписе Тюмени до 2018 года находились пациенты с онкозаболеваниями. В прошлом году в нем провели ремонт, выделили средства на приобретение оборудования и совсем скоро, как только закончится процедура лицензирования на инновационную помощь, в нем смогут находится пациенты на длительной искусственной вентиляции легких»,— рассказала она.

9 июля губернатор Александр Моор встретился с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анной Федермессер, чтобы обсудить участие региона в проекте. «Наша задача — помочь пилотным регионам написать программу на несколько лет вперед, чтобы она не только соответствовала федеральному законодательству, но и отражала запросы региона, учитывала его специфику, территориальную и транспортную доступность, возрастную структуру населения, этнические группы и многое другое»,— подчеркнула госпожа Федермессер. «В этом деле нам очень важна независимая экспертиза и мнение специалистов. Мы изучим лучшие практики других регионов, чтобы скоординировать свою деятельность и, безусловно, Тюменская область готова внедрять инновационные подходы в вопросах паллиативной помощи. Для этого у нас есть желание и есть ресурс, что немаловажно»,— отметил глава региона.

Анна Лапина