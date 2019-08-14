Не Тобольском единым

Считается, что визитной карточкой Тюменской области является исторический центр региона — Тобольск, где сохранился единственный в Сибири каменный кремль. Именно он недавно стал съемочной площадкой для крупного исторического фильма «Тобол». Однако в регионе активно развиваются и другие культурные направления. Так, Тюменский Большой драматический театр впервые был номинирован на премию «Золотая маска», а музеи региона активно начинают оцифровывать свои коллекции и создавать виртуальные выставочные проекты, посвященные развитию региона.

Тобольский след

Крупнейшим культурно-туристическим кластером Тюменской области является Тобольск. В нем сосредоточено более 200 архитектурных памятников, в том числе и местный белокаменный Кремль. «Тобольск — исторический центр управления Сибирью. Город имел своего губернатора и собственную валюту, считался третьей столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Это уникальный город-памятник каменного и деревянного зодчества Сибири. Именно здесь была отпечатана первая сибирская книга, основан первый в Сибири церковный театр, открыты первые за Уралом светская, церковная и гарнизонная школы»,— объясняют культурную ценность города в региональном департаменте культуры.

С Тобольском связана жизнь многих выдающихся личностей России: известного химика Менделеева, композитора Алябьева, писателя-сказочника Ершова, художника Перова; в ссылке здесь находилась семья императора Николая II. Богатая история и уникальная архитектура стали основой для туристического бренда региона. «За последние восемь лет посещаемость музеев Тобольска выросла в несколько раз и по итогам 2018 года составила 288 тыс. человек»,— отмечают областные власти. В Тобольск приезжают как жители Югры, Ямала, Свердловской и Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, так и иностранные гости из стран СНГ, Евросоюза, Китая и Японии.

Фильмографией по туризму

Всплеск внимания к Тобольску и к туристическим маршрутам региона привлек российский фильм «Тобол», премьера которого состоялась в феврале 2019 года. Сценарий для ленты написал Алексей Иванов — автор знаменитых книг «Географ глобус пропил», «Ебург». В картине показаны события освоения Сибири во времена Петра I. Также запланирован показ одноименного сериала на «Первом канале». Главная сюжетная линия посвящена истории любви между офицером Иваном Демариным и Марией Ремезовой — дочерью тобольского архитектора, картографа и летописца. Лента была создана при поддержке «Фонда кино» и правительства региона, производством занимались кинокомпания «Solivs» и студия «Yellow Black and White Films». В актерский состав вошли Дмитрий Назаров, Юлия Макарова, Илья Маланин, Евгений Дятлов и Дмитрий Дюжев.

Благодаря тому, что 95% съемок проходили в Тобольске, городской кремль, Гостиный двор и Софийский собор стали декорациями для фильма, в регионе был организован туристический маршрут по местам съемок — «В Сибирь по своей воле». Там можно увидеть основные памятники Тобольска, дом-музей Распутина в селе Покровский, деревянную архитектуру Тюмени. «У гостей есть возможность посетить съемочную площадку, “Посад сибирских старожилов”, очутиться в Тобольске времен правления Петра I»,— уточняют в Агентстве туризма Тюменской области.

Золотую маску примерили Тюмени

2019 год в России объявлен Годом Театра. В рамках этого, Тюменская область приняла участие во Всероссийском театральном марафоне, а в июле областная столица стала площадкой для Международного фестиваля уличных театров «Сны улиц». Со своими спектаклями и перформансами в городе выступили коллективы из Аргентины, Испании, Москвы, Самары и Тюмени.

«Кроме того, для жителей и гостей региона состоится Большая театральная неделя, состоящая из гастролей лучших театральных коллективов Уральского округа, фестиваль спектаклей малых форм любительских и профессиональных театральных коллективов для детей “Театр в чемодане”, запланированы обменные гастроли в рамках федеральной программы “Большие гастроли”»,— отметили в областном департаменте культуры.

Одной из главных театральных площадок стал Тюменский Большой драматический театр. В текущем сезоне театр участвовал в международном фестивале «Loft» в Санкт-Петербурге. «Сезон стал одним из самых запоминающихся, так как впервые в нашей истории театр был номинирован на главную театральную премию страны “Золотая маска” в пяти номинациях со спектаклем “Молодость”. Это большая победа для театра и Тюменской области»,— поясняют в театре.

Оцифровка идет в музеи

Интересно, что тюменские музейные комплексы взяли курс на цифровизацию. Так, в прошлом году в регионе было создано 15 виртуальных выставочных проектов. Среди них исторический парк «Россия — Моя история». Инициаторами проекта выступил Российский союз молодежи и Тюменское музейно-просветительское объединение. Сам проект представляет из себя передвижную виртуальную выставку: посетители могут в VR-очках увидеть, как выглядели улицы Тобольска в конце XIX века. «Мы выбрали именно такой формат, потому что благодаря ему создается ощущение погружения и разница между тем, как выглядел город тогда и сейчас, заметна еще больше. А информация из встроенного аудиогида дополнит знания жителей города новыми интересными фактами из истории культурных памятников»,— заявила куратор проекта Мария Облакова. Экспозиция была организована в Ялуторовске, Тобольске, Ишиме и Тюмени.

Культурные проекты с использованием мобильных технологий уже действуют в Тюмени: региональный «Центр возрождения народных промыслов» подготовил маршрут по городу, посвященный памятникам деревянного зодчества. Для экскурсии разработаны специальное мобильное приложение и аудиогид, которые можно скачать по QR-коду. «Проект возглавляет резчик-реставратор Вадим Шитов. Жители и гости города смогут пройти по “Золотой линии Тюмени” и познакомиться с уникальной деревянной резьбой, украшающей старинные особняки. Можно отслеживать свое продвижение по карте в приложении. Аудиогид должен включаться автоматически при приближении к каждому объекту маршрута»,— уточняют в департаменте культуры Тюменской области.

Также планируется оцифровать музыкальные мероприятия: в 2019–2021 годы откроют пять виртуальных концертных залов в разных городах Тюменской области, в 2018 году были организованы 22 онлайн-трансляции концертов и спектаклей. А в Тобольске оцифруют музейную экспозицию: до конца 2019 года будет подготовлен виртуальный 3D-тур, посвященный освоению Сибири и истории с XVII до начала XX века. «В настоящее время приступили к съемкам ролика, который ляжет в основу VR-тура, к процессу привлечены деятели тюменских и тобольского театров»,— рассказали в департаменте культуры.

Поддержка рублем

В Тюменской области с 2019 года действует госпрограмма «Развитие культуры». Согласно документу, департамент культуры региона ставит перед профильными учреждениями задачу — увеличить к 2025 году посещаемость на 11% по сравнению с 2018 годом, вовлекать больше местных жителей и туристов в культурную жизнь региона. Финансирование программы оценивается в 12,9 млрд руб., источниками станут областной и федеральный бюджеты, а также доходы госучреждений региона. Средства пойдут, в том числе, на развитие библиотечного дела, музейных комплексов, театров, на сохранение традиционной народной культуры.

Одна из важных целей госпрограммы — сделать объекты культуры более дружелюбными, доступными для людей с ограниченными возможностями. На начало 2019 года 91 учреждение отвечало этим требованиям, к 2020 году доступную среду планируется обеспечить еще на 30 культурных площадках.

В этом году регион также выполняет несколько задач в рамках национального проекта «Культура»: модернизирует детские школы искусств, создает передвижные культурные комплексы («автоклубы»), чтобы в сельских населенных пунктах можно было чаще проводить досуговые мероприятия. Кроме того, Тюменская область участвует в создании первого на Урале юношеского симфонического оркестра.

Елена Денисова