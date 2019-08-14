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По состоянию на 1 января 2019 года извлекаемые запасы уватского проекта составляют 376 млн т нефти

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Инвестиции заливают в Тюмень

"Review Тюменская область". Приложение от

Тюменская область за последние 10 лет значительно увеличила основной капитал, доведя его до 380,3 млрд руб. По мнению экспертов, добиться этого удалось за счет развития инвестиционного климата в регионе — в прошлом году область заняла первое место в Национальном рейтинге субъектов РФ, наиболее привлекательных для инвесторов. Сейчас перед регионом стоят задачи по увеличению цифровизации областных предприятий и развитию импортозамещающих проектов.


Объемы дают результат


По данным фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», в 2018 году в регионе было завершено 89 инвестпроектов. Они создали почти 4,3 тыс. рабочих мест. Подобная работа в регионе идет уже несколько лет. Если в 2008 году вложения в основной капитал составляли 143,3 млрд руб., то в 2018 году — 380,3 млрд руб. «За последние десять лет в Тюменской области открыты 50 крупных предприятий. Объемы инвестиций и индекс промышленного производства за этот период увеличились более чем в три раза»,— заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей области Лариса Невидайло. При этом в 2018 году стартовали еще восемь проектов, в которые суммарно будет вложено еще порядка 35 млрд руб.

Подобное инвестиционное поведение закономерно привело к тому, что с 2016 года Тюменская область входит в ТОП-10 Национального рейтинга инвестклимата, а в 2018 году заняла первое место по уровню привлекательности для инвесторов. Правда, в 2019 году регион уступил первенство Москве и Татарстану, заняв третье место. «Тюменская область активно перенимает наиболее эффективные механизмы привлечения инвесторов, разработанные в других субъектах Российской Федерации. После каждой презентации рейтинга мы проводим “работу над ошибками”. Поступим так и на этот раз. Рейтинг для нас — не самоцель, а очень хороший инструмент, помогающий достигать главных результатов: развития нашей экономики, повышения уровня и качества жизни тюменцев»,— подчеркнул губернатор Александр Моор.

Северная поддержка


Как отмечают эксперты Национального рейтинга инвестклимата, региональный опыт и применяемые технологии входят в сборник лучших управленческих практик. «Так, на официальном портале тюменского правительства создана кнопка обратной связи, посредством которой подконтрольные субъекты могут задать проверяющему органу любой вопрос, возникающий в связи с применением обязательных требований или проверочных листов. Им обязаны ответить в течение 15 дней»,— отмечается в материалах рейтинга 2018 года.

В 2019 году в регионе внедряют еще один механизм поддержки инвесторов. «В чем суть: будущие инвесторы, резиденты индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок, которые попадают в реестр региональных инвестпроектов, могут получить дополнительные налоговые льготы»,— заявлял ранее господин Моор. Сейчас компании, запустившие производства в парках, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17% (вместо 20%). По новому закону ее можно будет снизить до 10%. «Налоговым кодексом для РИП (региональный инвестпроект) предусмотрен перечень требований, в том числе требование по минимальному объему капитальных вложений. Обязательным условием получения статуса участника РИП является включение в реестр, он ведется Федеральной налоговой службой России»,— сообщают в администрации Тюменской области.

ТЭК привлекает деньги


Согласно данным госстатистики, объемы добычи сырой нефти в области выросли с 10,9 млн т в 2017 году до 12,5 млн т сырой нефти в 2018 году, природного и попутного газа — от 273,8 млн куб.м до 357 млн куб.м соответственно. Этого удалось добиться инвестициями в ТЭК. Так, сейчас на финишной прямой находится запуск крупнейшего в России нефтехимического проекта — производства базовых полимеров «ЗапСиб­Нефтехим», проект реализует СИБУР. Мощности предприятия составят 2 млн т в год и позволят заместить от 85% до 95% импортных продуктов из Европы и Китая. Ожидается, что продукция будет востребована в нескольких сегментах: медицине, производстве автомобилей и электротехнического оборудования, ЖКХ, строительстве.

«Проект входит в ТОП-5 крупнейших мировых инвестпроектов по пиролизу и базовым полимерам. К тому же нефтехимический комплекс компании может стать драйвером развития в Тобольске смежных производств, таких как выпуск поддонов, пленки, полимерных деталей и прочей продукции»,— сообщили в пресс-службе СИБУРа.

Уже завершены строительные работы на территории комплекса, его эксплуатация начнется до конца 2019 года. «По некоторым расчетам, в 2020 году “ЗапСибНефтехим” сможет обеспечить значительную долю выполнения показателя годового роста экспорта химической продукции по национальному проекту “Международная кооперация и экспорт” и до 20% показателя роста всего несырьевого неэнергетического экспорта страны. Экспорт продукции комплекса может достигать 140 млрд руб. в год»,— объявлял заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Кроме того, с конца 2018 года СИБУР приступил к созданию нового завода: в Тобольске в 2021 году появится единственное в России производство малеинового ангидрида (МАН) — сырья для пленок, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов и масел. Сейчас этот продукт приходится закупать за рубежом. Мощности нового завода составят 45 тыс. т в год.

Скважины оцифруют


Еще одним направлением, в которые направляются крупные инвестиции, является разработка нефтяных и газовых месторождений. Так, ООО «РН-Уватнефтегаз» («Роснефть») по итогам 2018 года увеличила на 10% добычу нефти — до 10,6 млн т. Также была начата работа на 78 новых скважинах. «Рост объемов производства был обеспечен благодаря повышению эффективности геолого-технических мероприятий и внедрению новых технологий при строительстве скважин — конвейерного бурения горизонтальных скважин и применения мобильных буровых установок»,— объясняют в пресс-службе «Роснефти».

Компания СИБУР создает в Тобольске крупнейший нефтехимический комплекс России "Запсибнефтехим"

Компания СИБУР создает в Тобольске крупнейший нефтехимический комплекс России "Запсибнефтехим"

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Наибольший прирост объемов добычи приходится в периметре Центрального Увата, в первую очередь речь идет о старте работ на Тальцийском месторождении. Извлекаемые запасы на этой территории оцениваются в 11,7 млн т нефти, суточные объемы добычи — более чем в 2,8 тыс. т.

В тюменской «дочке» также активно оцифровывается энергетическая инфраструктура. Уватский проект располагает газотурбинными и газопоршневыми электростанциями мощностью в 159 МВт. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию семь подстанций и более 500 км линий электропередачи. Система обеспечивает электроэнергией автономные удаленные месторождения, инфраструктура была автоматизирована и переведена на мониторинг единого оперативно-диспетчерского центра, чтобы повысить надежность работы.

«Центр оснащен комплексом сбора, обработки и хранения данных о параметрах режима работы оборудования энергосистем Уватского проекта, отображение которых происходит в реальном времени на видеостене. Высокая степень автоматизации позволяет диспетчеру управлять режимами работы энергосистем онлайн и прогнозирует возможные отклонения от заданного режима»,— рассказывают в компании. Автоматизацией мощностей является ключевым элементом программы «цифровое месторождения» в рамках стратегии «Роснефть-2022».

Аграрии на экспорт


Несмотря на то, что Тюменская область является северным регионом, местное АПК показывает рост. По данным госстатистики, объем производства продукции из птицы составил 47,3 тыс. т в 2018 году (в 2017 году — 39,9 тыс. т соответственно), хлеба — 92,4 тыс. (88,4 тыс. т). «Пред­приятия пищевой и перерабатывающей промышленности имеют хорошие производственные мощности. Это позволяет добиваться показателей: ежегодно выпускать более 975 тыс. т молочной продукции, 12 тыс. т рыбной продукции, более 170 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, перерабатывать 87 тыс. т мяса, около 370 тыс. т зерна в муку»,— заявил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской облдумы Владимир Ковин.

Объем экспорта продукции АПК в 2018 году составил $14,9 млн, а к 2024 году показатель планируется увеличить в два раза— до $28,4 млн. «Для решения поставленной задачи региону предстоит нарастить валовой сбор зерновых до 1,6 млн т, а масличных культур — до 54,2 тыс. т. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 166,1 тыс. т»,— подсчитали в департаменте АПК Тюменской области.

К 2024 году регион планирует нарастить объем экспорта продукции АПК до $ 28.4 млн

К 2024 году регион планирует нарастить объем экспорта продукции АПК до $ 28.4 млн

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Рост АПК обусловлен крупными инвестпроектами. Так, сейчас в регионе на стадии реализации находится свыше 200 проектов. «Инвесторы получают определенные льготы, в связи с чем регион является достаточно привлекательным для них»,— пояснил вице-спикер регионального парламента Виктор Рейн.

До конца года будет построен завод по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ», планируется создать предприятие по переработке листовых салатов и овощей «Прованс-Групп». В индустриальном парке «Боровский» будет создан комплекс по переработке дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей ООО «Ягоды-плюс». Компания «Руском» планирует построить комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. т в Голышмановском и Юргинском районах, инвестиции составят более 7 млрд руб.

В области будут расширены мощности тепличного комбината «Тюмень Арго» и молочного комплекса группы «ДАМАТЕ». «В Исетском районе планируется производство кумыса по международным стандартам, в Бердюжском — запуск цеха по производству плавленого сыра, в Викуловском районе появится коптильный рыбный цех, в Омутинском — плодоовощное хозяйство, в Тюменском районе — производственный комплекс по выращиванию и переработке грибов»,— добавил господин Ковин.

Интернет вещей уже близок


Трендом последних лет в Тюменской области стала «цифровизация» промышленного сектора. Одним из игроков в данном направлении стал «Ростех», который намерен внедрять робототехнику и аддитивные технологии на разных промплощадках, переводить в «цифру» городскую инфраструктуру. «Тюменская область интенсивно развивается, внедряет передовые технологии в самых разных сферах. Мы планируем поддержать этот тренд своими разработками, комплексными решениями, экспертизой»,— заявлял гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Цифровые проекты запускает и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Компания подготовит в регионе сеть базовых станций стандарта LoRaWAN, на основе которых будет функционировать промышленный интернет вещей (IoT). Технологию планируется использовать в разных smart-сервисах региона. «Безусловно, один из важнейших для нас проектов — это развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”. Думаю, внедрение “умных домофонов”, с помощью которых можно собирать большие объемы информации, будет очень полезным шагом на пути обеспечения безопасности тюменцев»,— рассказал губернатор Александр Моор. Smart-технологии способствуют снижению уличной преступности и повышают эффективность коммунальных служб. Возможно, IoT будут использовать на инженерных сетях и автодорогах Тюменской области.

Елена Денисова


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