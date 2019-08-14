Инвестиции заливают в Тюмень

Тюменская область за последние 10 лет значительно увеличила основной капитал, доведя его до 380,3 млрд руб. По мнению экспертов, добиться этого удалось за счет развития инвестиционного климата в регионе — в прошлом году область заняла первое место в Национальном рейтинге субъектов РФ, наиболее привлекательных для инвесторов. Сейчас перед регионом стоят задачи по увеличению цифровизации областных предприятий и развитию импортозамещающих проектов.

Объемы дают результат

По данным фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», в 2018 году в регионе было завершено 89 инвестпроектов. Они создали почти 4,3 тыс. рабочих мест. Подобная работа в регионе идет уже несколько лет. Если в 2008 году вложения в основной капитал составляли 143,3 млрд руб., то в 2018 году — 380,3 млрд руб. «За последние десять лет в Тюменской области открыты 50 крупных предприятий. Объемы инвестиций и индекс промышленного производства за этот период увеличились более чем в три раза»,— заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей области Лариса Невидайло. При этом в 2018 году стартовали еще восемь проектов, в которые суммарно будет вложено еще порядка 35 млрд руб.

Подобное инвестиционное поведение закономерно привело к тому, что с 2016 года Тюменская область входит в ТОП-10 Национального рейтинга инвестклимата, а в 2018 году заняла первое место по уровню привлекательности для инвесторов. Правда, в 2019 году регион уступил первенство Москве и Татарстану, заняв третье место. «Тюменская область активно перенимает наиболее эффективные механизмы привлечения инвесторов, разработанные в других субъектах Российской Федерации. После каждой презентации рейтинга мы проводим “работу над ошибками”. Поступим так и на этот раз. Рейтинг для нас — не самоцель, а очень хороший инструмент, помогающий достигать главных результатов: развития нашей экономики, повышения уровня и качества жизни тюменцев»,— подчеркнул губернатор Александр Моор.

Северная поддержка

Как отмечают эксперты Национального рейтинга инвестклимата, региональный опыт и применяемые технологии входят в сборник лучших управленческих практик. «Так, на официальном портале тюменского правительства создана кнопка обратной связи, посредством которой подконтрольные субъекты могут задать проверяющему органу любой вопрос, возникающий в связи с применением обязательных требований или проверочных листов. Им обязаны ответить в течение 15 дней»,— отмечается в материалах рейтинга 2018 года.

В 2019 году в регионе внедряют еще один механизм поддержки инвесторов. «В чем суть: будущие инвесторы, резиденты индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок, которые попадают в реестр региональных инвестпроектов, могут получить дополнительные налоговые льготы»,— заявлял ранее господин Моор. Сейчас компании, запустившие производства в парках, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17% (вместо 20%). По новому закону ее можно будет снизить до 10%. «Налоговым кодексом для РИП (региональный инвестпроект) предусмотрен перечень требований, в том числе требование по минимальному объему капитальных вложений. Обязательным условием получения статуса участника РИП является включение в реестр, он ведется Федеральной налоговой службой России»,— сообщают в администрации Тюменской области.

ТЭК привлекает деньги

Согласно данным госстатистики, объемы добычи сырой нефти в области выросли с 10,9 млн т в 2017 году до 12,5 млн т сырой нефти в 2018 году, природного и попутного газа — от 273,8 млн куб.м до 357 млн куб.м соответственно. Этого удалось добиться инвестициями в ТЭК. Так, сейчас на финишной прямой находится запуск крупнейшего в России нефтехимического проекта — производства базовых полимеров «ЗапСиб­Нефтехим», проект реализует СИБУР. Мощности предприятия составят 2 млн т в год и позволят заместить от 85% до 95% импортных продуктов из Европы и Китая. Ожидается, что продукция будет востребована в нескольких сегментах: медицине, производстве автомобилей и электротехнического оборудования, ЖКХ, строительстве.

«Проект входит в ТОП-5 крупнейших мировых инвестпроектов по пиролизу и базовым полимерам. К тому же нефтехимический комплекс компании может стать драйвером развития в Тобольске смежных производств, таких как выпуск поддонов, пленки, полимерных деталей и прочей продукции»,— сообщили в пресс-службе СИБУРа.

Уже завершены строительные работы на территории комплекса, его эксплуатация начнется до конца 2019 года. «По некоторым расчетам, в 2020 году “ЗапСибНефтехим” сможет обеспечить значительную долю выполнения показателя годового роста экспорта химической продукции по национальному проекту “Международная кооперация и экспорт” и до 20% показателя роста всего несырьевого неэнергетического экспорта страны. Экспорт продукции комплекса может достигать 140 млрд руб. в год»,— объявлял заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Кроме того, с конца 2018 года СИБУР приступил к созданию нового завода: в Тобольске в 2021 году появится единственное в России производство малеинового ангидрида (МАН) — сырья для пленок, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов и масел. Сейчас этот продукт приходится закупать за рубежом. Мощности нового завода составят 45 тыс. т в год.

Скважины оцифруют

Еще одним направлением, в которые направляются крупные инвестиции, является разработка нефтяных и газовых месторождений. Так, ООО «РН-Уватнефтегаз» («Роснефть») по итогам 2018 года увеличила на 10% добычу нефти — до 10,6 млн т. Также была начата работа на 78 новых скважинах. «Рост объемов производства был обеспечен благодаря повышению эффективности геолого-технических мероприятий и внедрению новых технологий при строительстве скважин — конвейерного бурения горизонтальных скважин и применения мобильных буровых установок»,— объясняют в пресс-службе «Роснефти».

Компания СИБУР создает в Тобольске крупнейший нефтехимический комплекс России "Запсибнефтехим" Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Наибольший прирост объемов добычи приходится в периметре Центрального Увата, в первую очередь речь идет о старте работ на Тальцийском месторождении. Извлекаемые запасы на этой территории оцениваются в 11,7 млн т нефти, суточные объемы добычи — более чем в 2,8 тыс. т.

В тюменской «дочке» также активно оцифровывается энергетическая инфраструктура. Уватский проект располагает газотурбинными и газопоршневыми электростанциями мощностью в 159 МВт. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию семь подстанций и более 500 км линий электропередачи. Система обеспечивает электроэнергией автономные удаленные месторождения, инфраструктура была автоматизирована и переведена на мониторинг единого оперативно-диспетчерского центра, чтобы повысить надежность работы.

«Центр оснащен комплексом сбора, обработки и хранения данных о параметрах режима работы оборудования энергосистем Уватского проекта, отображение которых происходит в реальном времени на видеостене. Высокая степень автоматизации позволяет диспетчеру управлять режимами работы энергосистем онлайн и прогнозирует возможные отклонения от заданного режима»,— рассказывают в компании. Автоматизацией мощностей является ключевым элементом программы «цифровое месторождения» в рамках стратегии «Роснефть-2022».

Аграрии на экспорт

Несмотря на то, что Тюменская область является северным регионом, местное АПК показывает рост. По данным госстатистики, объем производства продукции из птицы составил 47,3 тыс. т в 2018 году (в 2017 году — 39,9 тыс. т соответственно), хлеба — 92,4 тыс. (88,4 тыс. т). «Пред­приятия пищевой и перерабатывающей промышленности имеют хорошие производственные мощности. Это позволяет добиваться показателей: ежегодно выпускать более 975 тыс. т молочной продукции, 12 тыс. т рыбной продукции, более 170 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, перерабатывать 87 тыс. т мяса, около 370 тыс. т зерна в муку»,— заявил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской облдумы Владимир Ковин.

Объем экспорта продукции АПК в 2018 году составил $14,9 млн, а к 2024 году показатель планируется увеличить в два раза— до $28,4 млн. «Для решения поставленной задачи региону предстоит нарастить валовой сбор зерновых до 1,6 млн т, а масличных культур — до 54,2 тыс. т. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 166,1 тыс. т»,— подсчитали в департаменте АПК Тюменской области.

К 2024 году регион планирует нарастить объем экспорта продукции АПК до $ 28.4 млн Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Рост АПК обусловлен крупными инвестпроектами. Так, сейчас в регионе на стадии реализации находится свыше 200 проектов. «Инвесторы получают определенные льготы, в связи с чем регион является достаточно привлекательным для них»,— пояснил вице-спикер регионального парламента Виктор Рейн.

До конца года будет построен завод по переработке картофеля агрофирмы «КРиММ», планируется создать предприятие по переработке листовых салатов и овощей «Прованс-Групп». В индустриальном парке «Боровский» будет создан комплекс по переработке дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей ООО «Ягоды-плюс». Компания «Руском» планирует построить комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. т в Голышмановском и Юргинском районах, инвестиции составят более 7 млрд руб.

В области будут расширены мощности тепличного комбината «Тюмень Арго» и молочного комплекса группы «ДАМАТЕ». «В Исетском районе планируется производство кумыса по международным стандартам, в Бердюжском — запуск цеха по производству плавленого сыра, в Викуловском районе появится коптильный рыбный цех, в Омутинском — плодоовощное хозяйство, в Тюменском районе — производственный комплекс по выращиванию и переработке грибов»,— добавил господин Ковин.

Интернет вещей уже близок

Трендом последних лет в Тюменской области стала «цифровизация» промышленного сектора. Одним из игроков в данном направлении стал «Ростех», который намерен внедрять робототехнику и аддитивные технологии на разных промплощадках, переводить в «цифру» городскую инфраструктуру. «Тюменская область интенсивно развивается, внедряет передовые технологии в самых разных сферах. Мы планируем поддержать этот тренд своими разработками, комплексными решениями, экспертизой»,— заявлял гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Цифровые проекты запускает и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Компания подготовит в регионе сеть базовых станций стандарта LoRaWAN, на основе которых будет функционировать промышленный интернет вещей (IoT). Технологию планируется использовать в разных smart-сервисах региона. «Безусловно, один из важнейших для нас проектов — это развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”. Думаю, внедрение “умных домофонов”, с помощью которых можно собирать большие объемы информации, будет очень полезным шагом на пути обеспечения безопасности тюменцев»,— рассказал губернатор Александр Моор. Smart-технологии способствуют снижению уличной преступности и повышают эффективность коммунальных служб. Возможно, IoT будут использовать на инженерных сетях и автодорогах Тюменской области.

Елена Денисова