«Мы должны продолжать конструктивный диалог между властью, бизнесом и гражданским обществом»

Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью Review рассказал о том, как за свою 75-летнюю историю регион стал крупным нефтегазовым центром России, за счет каких проектов области удается поддерживать свою инвестиционную привлекательность и зачем власти ведут активную работу по созданию в регионе единого научно-образовательного центра мирового уровня.

Review: Как Тюменской области удалось за 75 лет своей истории стать крупнейшим центром нефтегазовой отрасли в России? И зачем региону необходим курс на индустриализацию?

Александр Моор: В 60–70-е годы ХХ века тюменцы приняли активное участие в освоении природных богатств Севера. В кратчайшие по историческим меркам сроки практически с нуля был создан мощнейший Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, который и по сей день является основой российской экономики.

Несколько лет назад нам удалось запустить процесс второй индустриализации региона. Это позволило области практически безболезненно пережить потерю серьезной доли налогооблагаемой базы в связи с централизацией налога на добычу полезных ископаемых в федеральном бюджете. Доля промышленности в структуре экономики области сейчас превышает 30%, хотя всего десять лет назад она составляла менее 10%.

Анализируя структуру доходов областного бюджета за 2018 год, мы видим, что на долю налога на прибыль предприятий приходится 74%. Налог на доходы физических лиц принес около 12% бюджетных доходов. Все это свидетельствует о том, что в Тюменской области здоровая экономика. Это позволяет нам активно развивать социальную сферу, повышать качество жизни людей.

R: В 2018 году Тюменская область заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За счет чего этого удалось добиться и что нужно делать, чтобы сохранять лидерство?

А.М.: В этом году, несмотря на нарастающую конкуренцию, нам удалось удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными субъектами, как Москва и Республика Татарстан. При этом в первой десятке регионов разрыв в достигнутых абсолютных показателях минимален. Нам не хватило одного балла, чтобы сохранить за собой первое место. Но мы остаемся инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе.

Добиться подобных результатов можно за счет нескольких моментов. Так, мы внимательно анализируем инициативы предпринимательского сообщества, направленные на улучшение инвестиционного климата. Вот лишь один пример. В федеральном законодательстве появился механизм, который дает право субъектам РФ присваивать статус «региональный инвестиционный проект» тем предпринимателям, кто инвестирует более 50 млн руб. Мы планируем придать этот статус резидентам индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок. В результате они могут получить дополнительные налоговые льготы.

По предложению тюменских предпринимателей мы приступили к разработке проекта регионального закона, который установит требования к участникам реестра региональных инвестиционных проектов и порядок принятия решения о включении в него. В дополнение ко всем уже действующим в нашем регионе финансовым, имущественным, налоговым формам поддержки инвесторов мы получим новый эффективный инструмент для формирования более комфортного инвестклимата.

R: Тюменская область, как известно, находится в зоне рискованного земледелия. Как вы оцениваете темпы развития регионального агропромышленного комплекса?

А.М.: В 2018 году тюменские крестьяне произвели 1,3 млн тыс. т зерна, более 435 тыс. т картофеля, свыше 125 тыс. т овощей. За первые три месяца 2019 года в регионе произведено сельхозпродукции на сумму 10,6 млрд руб. Индекс производства составил 104,4% к аналогичному периоду 2018 года. Это на три с лишним процента выше общероссийского показателя. В сельскохозяйственных организациях увеличилось производство мяса в живом весе на 2,4%, молока — на 9,5%, яиц — на 7,4%. По темпу прироста производства молока область занимает восьмое место среди регионов России.

Отмечу, что в агропромышленном комплексе области активно внедряются инновационные технологии. Например, на новом заводе по производству комбикормов сельхозпредприятия «Дружба-Нива» для управления технологическими процессами используется программное обеспечение, разработанное тюменскими IT-специалистами. Производство полностью автоматизировано, заводом управляет один человек.

Кроме того, региональный АПК отличается высокой инвестиционной привлекательностью. Так, в 2018 году стартовали инвестпроекты по строительству третьей очереди молочного комплекса компании «ДАМАТЕ» в Голышмановском городском округе, третьей очереди тепличного комбината «ТюменьАгро». Начался второй этап модернизации производства на птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» в Тюменском районе.

R: Насколько, по вашему мнению, удалось решить вопросы транспортной инфраструктуры в регионе. Не секрет, что в регион идет поток туристов, которые предпочитают передвигаться на личном автотранспорте?

А.М.: По данным многочисленных авторитетных рейтингов, да и по мнению людей, качество дорог в Тюмени соответствует самым высоким стандартам. Одним из важнейших событий не только для города, но и для всей большой Тюменской области стало открытие движения по Тюменской кольцевой автодороге, протяженность которой составляет 55 км.

В последние годы мы вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. Безусловно, региональные и муниципальные дороги тоже не оставались без внимания. С началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» как раз на них будет сделан основной акцент. Сейчас в Тюменской области доля находящихся в нормативном состоянии дорог уже превышает общероссийский целевой показатель, установленный в рамках нацпроекта. На 2019 год в регионе планируется ремонт 407 дорожных объектов общей протяженностью 516 км.

Кроме того, мы ведем модернизацию федеральных автомагистралей. Например, мы планируем, что уже к 2023 году дорога от Тюмени до Тобольска будет четырехполосной с разделительной полосой на всем протяжении.

В регионе есть очень сильные подрядчики, которые способны быстро и качественно, с применением инновационных технологий и материалов местного производства строить дороги и крупные объекты транспортной инфраструктуры.

R: Как в регионе решаются вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья и обеспечение водоснабжением?

А.М.: Качественной водой сейчас обеспечены около 90% жителей региона. Только в 2018 году в небольших населенных пунктах Тюменской области были установлены 122 станции водоочистки, которые обслуживают в общей сложности более 27 тыс. человек. В 2019 году планируется установить еще 79 таких станций. Это позволит обеспечить качественной водой 25 тыс. жителей области.

Что касается переселения людей из аварийного жилья — в 2016 году мы досрочно завершили программу по расселению домов, которые были признаны аварийным до 1 января 2012 года. Новые квартиры получили более 10 тыс. человек. Сейчас перед нами стоит задача до 2025 года ликвидировать все жилье, признанное аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. Общая площадь подлежащего ликвидации аварийного жилья составляет 148 тыс. кв.м. Уверен, эта задача будет успешно решена.

R: Как, по-вашему, должен развиваться регион дальше?

А.М.: Наша главная цель — успешно воплощать национальные проекты, которые реализуются в стране. Мы должны продолжать конструктивный диалог между властью, бизнесом и гражданским обществом.

В качестве одной из важнейших «точек роста» мы рассматриваем создание в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе единого научно-образовательного центра мирового уровня. Пятнадцать подобных центров должны появиться в России по инициативе главы государства. К проекту создания нашего Западно-Сибирского НОЦ уже подключились Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, компания «Газпром нефть». Мировой опыт показывает, что консолидация сильных университетов, академической науки и индустриальных компаний — это мощный драйвер развития экономики.

Алексей Буров