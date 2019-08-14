Почетные граждане региона

Сергей Собянин

(21 июня 1958 года)

Российский политик, один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в ее Высший совет, действительный государственный советник РФ 1 класса (2006). С 21 октября 2010 года занимает пост мэра Москвы. Ранее был главой Когалыма (1991–1993), председателем думы ХМАО (1994–2000), первым заместителем полпреда президента в УРФО, губернатором Тюменской области (2001–2005), руководителем администрации президента Владимира Путина (2005–2008), вице-премьером РФ (2008–2010).

Василий Малков

(17 апреля 1924 — 20 сентября 2014)

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный строитель. Карьеру начал на Тюменском фанерокомбинате, после был председателем Новозаимского райисполкома, возглавлял отдел промышленности и строительства Ялуторовского горкома, работал управляющим дорожно-строительным трестом станции «Тюмень», начальником производственного объединения «Тюменьавтодор». В 1956–1978 годах по его инициативе было построено более 55 тыс. кв. м жилья, школы, детские сады, кинотеатры, дворцы культуры, больничный и архивный комплексы, множество заводов. В Ялуторовске он руководил строительством санатория-профилактория, реконструкцией молочно-консервного комбината. Во многом благодаря Малкову дороги с твердым покрытием соединили Тюмень с районными центрами и городами юга области, протянулись до границ с Казахстаном и Курганом.

Игорь Шаповалов

(20 апреля 1932 — 2 июля 2019)

Советский государственный и партийный деятель. Прошел длинный путь от прицепщика в колхозе «Большевик» села Большой Карай до начальника главного территориального управления по обустройству месторождений нефти и газа севера Тюменской области («Главямбургнефтегазстрой»). В 1978–1984 годах занимал пост первого секретаря Тюменского горкома КПСС, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР X созыва.

Иван Нестеров

(1 января 1932 — 1 февраля 2019)

Советский и российский геолог, один из первооткрывателей крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения, член научно-редакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии». В 1958 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам нефтегазоносности южной части Западной Сибири, включая и Среднее Приобье.

Геннадий Богомяков

(30 июня 1930 года)

Советский партийный деятель, первый секретарь Тюменского обкома КПСС, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР IX–XI созывов (1974–1989) от Тюменской области, депутат Верховного Совета РСФСР, член ЦК КПСС (1976–1990). Один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири. Сыграл значительную роль в отказе от строительства Нижне-Обской ГЭС в Салехарде, которое могло завершиться экологической катастрофой. Впоследствии был председателем совета директоров «Тюмень­энергобанка», советником гендиректора «Запсиб­газпрома».

Юрий Осипов

(7 июля 1936 года)

Российский математик, президент Российской академии наук (1991–2013), автор более 170 опубликованных научных работ. За свои труды по математике он был награжден государственной премией России в области науки и техники, золотой медалью имени Леонарда Эйлера. Кавалер ордена Белого Креста. Кроме того, он инициатор и почетный президент общественного фонда «Возрождение Тобольска». Президент Франции Николя Саркози присвоил Осипову звание командора ордена Почетного легиона.

Юрий Шафраник

(27 февраля 1952 года)

Российский политический деятель, первый постсоветский глава Тюменской области (1991–1993), председатель совета Союза нефтегазопромышленников России, предправления компании «Союзнефтегаз», член совета Союза производителей нефтегазового оборудования. Занимал пост министра топлива и энергетики (1993–1996).

Виктор Петухов

(13 октября 1925 года)

Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы III степени. В 1970-е годы он возглавлял комитет народного контроля в Ишиме. На этой должности он проработал 15 лет, боролся с хищениями, злоупотреблениями и бесхозяйственностью в городском масштабе. В 1986 году Виктор Петухов вышел на пенсию и возглавил городской совет ветеранов войны и труда, который объединил 80 первичных организаций. Благодаря его работе пенсионерам удавалось добиться улучшения материальных и жилищных условий, торгового и медицинского обслуживания.

Эрнест Валеев

(7 апреля 1950 года)

Экс-прокурор Тюменской области, депутат Госдумы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Много лет проработал прокурором в Юргинском, Тобольском районах. С 1993 по 2007 годы занимал должность прокурора Тюменской области, после был назначен заместителем генпрокурора РФ. В октябре 2010 года назначен заместителем губернатора Тюменской области.

Владимир Богданов

(28 мая 1951 года)

Инженер, организатор производства, генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз». Герой Труда РФ, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России, лауреат Государственной премии РФ, обладатель множества орденов и знаков отличия. Входит в список 200 богатейших бизнесменов России (по версии журнала Forbes).

Николай Мамонтов

(23 августа 1946 года)

С 1976 года бессменный руководитель одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона — агрохолдинга «Юбилейный». За годы компания не только выросла в масштабах, но и стала лидером во всех отраслях региона — в растениеводстве, животноводстве, мясопереработке, заняла пятое место в Национальном бизнес-рейтинге ведущих предприятий РФ по разведению свиней. До этого он был главным инженером птицесовхоза «Заря», возглавлял Ишимский межхозяйственный свинокомплекс, был вторым секретарем Ишимского райкома КПСС. С 1998 года депутат Тюменской думы второго созыва.

Анатолий Брехунцов

(6 июня 1941 года)

Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, заслуженный геолог РФ, почетный нефтяник и работник газовой промышленности, учредитель и глава ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», один из организаторов геологоразведочных работ в Западной Сибири. Принимал непосредственное участие в открытии десятков нефтяных и газовых месторождений. В 2000 году на Ямале под руководством Брехунцова создан уникальный объект — территориальный банк данных первичной геолого-геофизической и промысловой информации, не имеющий аналогов в России.

Степан Киричук

(18 мая 1949 года)

Российский политик, член партии «Единая Россия». В конце 1970-х был назначен начальником Тюменской дистанции пути, позже стал заместителем начальника тюменского отделения Свердловской железной дороги. С 1993 по 1996 годы возглавлял администрацию Тюмени, до марта 2005 года был главой города. В 2005-2018 годах был членом Совета Федерации от Тюменской области. Возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В сентябре 2018 года избран в Тюменскую гордуму.

Юрий Неелов

(24 июня 1952 года)

Бывший глава администрации ЯНАО (1994–2010). В разные годы он был первым секретарем Приуральского райкома ВЛКСМ, секретарем Сале­хардского горкома ВЛКСМ, председателем Сургут­ского райисполкома и Сургутского районного Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Тюменской области. В марте 1994 года избран в Совет Федерации от ЯНАО, вошел в состав комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике, а позже стал членом комитета по делам Севера и малочисленных народов. Член совета директоров РАО «Газпром». В 2012 году именем Юрия Неелова был назван самолет Airbus А320-214 с бортовым номером VQ-BNR 1054.

Николай Щепелин

(2 декабря 1952 года)

Заслуженный строитель России, почетный строитель Тюменской области, генеральный директор ОАО «Тюменская домостроительная компания» с 1994 года. Под его руководством компания стала крупнейшим предприятием строительной отрасли в Тюмени. За последние годы предприятие построило более 1,3 млн кв. м жилья. Компания активно осваивает и применяет новые технологии, модернизирует производственные процессы, открывает новые цеха.

Владимир Якушев

(14 июня 1968 года)

Экс-губернатор Тюменской области (2005–2018), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, член высшего совета партии «Единая Россия». До этого работал в банковской сфере, возглавлял «Запсибкомбанк». Владимир Якушев был признан одним из самых эффективных управленцев России. Он вошел в пятерку наиболее успешных глав регионов в рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества.

Анатолий Омельчук

(27 февраля 1946 года)

Российский писатель, журналист, заслуженный работник культуры России, автор 40 книг прозы, поэзии, публицистики и эссеистики о Сибири. Печатался в журналах «Москва», «Октябрь», «Сибирские огни», «Друж­ба народов», «Нева», «Полярная звезда», «Север», «Ямальский меридиан», «Сибирское богатство». Создатель 500 документальных телефильмов о Сибири и великих россиянах. Работал корреспондентом и редактором в Нижневартовске, Дудинке, Салехарде, был председателем Ямало-Ненецкого телерадиокомитета, возглавлял комитет по радиовещанию и телевидению Тюменской области. Долгие годы (1992–2018) он являлся президентом телерадиокомпании «Регион-Тюмень».

Геннадий Рязанов

(6 апреля 1957 год)

Основатель и глава агрофирмы «КРиММ». Пред­приятие работает с 1988 года и является флагманом картофелеводства и овощеводства не только в Тюменской области и стране, но и далеко за пределами России. Специалисты хозяйства выращивают второй хлеб по голландской методике. Коллекция картофеля насчитывает более 25 сортов.

Анатолий Сушинских

(7 февраля 1953 года)

Председатель Тюменского облсуда. Службу начал в 1977 году в должности следователя прокуратуры Казанского района Тюменской области, а через три года его пригласили на работу в следственное управление Тюменской областной прокуратуры. В 1982 году он был избран судьей Тюменского облсуда. С февраля 2006 по сентябрь 2007 года возглавлял окружной суд ХМАО.