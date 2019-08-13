Сумма привлеченных средств клиентов банками СКФО выросла на 8,4%

Объем привлеченных на территории Северо-Кавказского федерального округа за год вырос на 8,4% и составил на 1 июля этого года 592 млрд руб., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Средства на счетах государственных и негосударственных организаций увеличились на 9,6% и составили 79 млрд руб. ьна 1 июля 2019 года. Депозиты юридических лиц выросли на 12,4% до 15,8 млрд руб.

Банки СКФО на 1 июля аккумулировали вклады населения на общую сумму 451 млрд руб. По отношению к прошлому году показатель вырос на 7,9%.

На каждого жителя СКФО пришлось по 45,7 тыс. руб. сбережений, 93% средств жители округа хранят в рублях.

Дарья Голякова