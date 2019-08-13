В Екатеринбурге казаки планируют создать зоополицию

«Уральское казачество» планирует получить 3 млн руб. от Фонда президентских грантов на создание в Екатеринбурге казачьей зоополиции для борьбы с жестоким обращением с животными. В опубликованной на сайте фонда заявке говорится, что в рамках софинансирования казаки готовы привлечь еще 910 тыс. руб. Проект планируют реализовать до конца года.

Деньги потратят на работу экипажа зоополиции, в составе которого будут ветеринар, юрист, журналист-оператор (будет вести прямую трансляцию в интернете) и два казака (для защиты экипажа или физической помощи). К экипажу также планируется подключить волонтеров. «Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда»,— говорится в описании заявки. Подозреваемых в жестоком обращении с животными казаки готовы задерживать и передавать полиции.

В «Уральском казачестве» уверены, что в Екатеринбурге остро стоит проблема жестокого обращения с животными. «Жестокое обращение (с животными.— “Ъ”) доходит до садизма. Сам факт существования казачьей зоополиции и возможность понести ответственность будут сдерживающим фактором для живодеров»,— поясняется в заявке.

Напомним, в декабре 2018 года президент Владимир Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными. В частности, законом вводится запрет на содержание диких животных в квартирах и частных домах. А в феврале 2019 года Минприроды составило перечень животных, которых нельзя держать в домашних условиях.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Нуждаются в нечеловеческих условиях».

Артем Гирш, Екатеринбург