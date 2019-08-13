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Владелец арестованного на Украине судна «Механик Погодин» написал письмо Зеленскому

Судоходная компания «Волжское пароходство», владеющая российским танкером «Механик Погодин», попросила президента Украины Владимира Зеленского помочь с освобождением арестованного судна. Письмо с соответствующей просьбой компания направила 31 июля, сообщили «РИА Новости» в ее пресс-службе. Танкер находится на Украине с августа 2018 года.

Убытки от простоя «Механика Погодина» уже превысили $2,5 млн, подчеркнули в «Волжском пароходстве». «По мнению компании, решение об освобождении судна — вопрос уровня главы государства. Судовладелец, действуя добросовестно, предпринимал и продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна собственными силами, неся расходы на содержание судна и экипажа»,— добавили в пресс-службе.

«Механик Погодин» с 12 членами экипажа зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа 2018-го. По словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, в порту судно «выявили и задокументировали» сотрудники Службы безопасности Украины. Капитан танкера подавал протест в связи с незаконным удержанием судна. Ему запрещено покидать порт.

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