В Челябинской области жилье подорожало за год на 12,4%

В Челябинской области средняя стоимость жилья на первичном рынке во втором квартале этого года составила чуть более 41 тыс. руб. за квадратный метр. Это на 12,4% больше аналогичного периода 2018 года, когда средняя рыночная цена была 36,5 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщила начальник отдела жилищной политики министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Брайловская сегодня на пресс-конференции. По ее данным, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года стоимость жилья выросла на 5,3%.

Рост цен на жилье среди других причин повлиял на замедление темпов жилищного строительства в регионе: по итогам первого полугодия зафиксировано снижение на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на падение строительства, по словам Ларисы Брайловской, повлиял рост ставок по ипотеке, снижение покупательского спроса из-за продолжающегося падения доходов населения, а значительнее всего – переход на проектное финансирование объектов, строящихся с привлечением средств граждан.

По предварительным данным регионального минстроя, за семь месяцев этого года в Челябинской области построено 613 тыс. кв. м жилой недвижимости (на 4% меньше аналогичного периода 2018 года), из них 129 тыс. введено в эксплуатацию в июле. В целом в 2019 году планируется сдать 1,3 млн кв. м жилья, что на 200 тыс. меньше введенного в эксплуатацию в 2018 году.