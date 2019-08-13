В Орловской области направят более 2 млрд рублей на содействие занятости населения

Орловская область планирует направить 2,097 млрд руб. на реализацию госпрограммы «Содействие занятости населения Орловской области» на 2020-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующее постановление, подписанной губернатором Андреем Клычковым. 1,6 млрд руб. из этой суммы составят средства федерального бюджета, еще 152 млн руб. выделят из областной казны, бюджеты муниципальных образований направят на содействие занятости 41 млн руб., еще 269 млн руб. — из внебюджетных источников.

Среди основных целей программы — снижение уровня травматизма на производстве и увеличение числа занятых молодых инвалидов. По итогам реализации программы к концу 2025 года планируется, в частности, снизить уровень регистрируемой безработицы до 1%, уменьшить число пострадавших от несчастных случаев на производстве работников на 6,3%, увеличить на 6,1% затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника. Ряд задач программы будет решаться в рамках областного проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Валерия Розбот