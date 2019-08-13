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ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения западной части Башкирии

Монтажные работы на ПС 110 кВ «Нарышево» ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго».

Монтажные работы на ПС 110 кВ «Нарышево» ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго».

ПО «Октябрьские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») планирует до конца августа завершить ремонтные работы на основных энергообъектах. Таким образом, благодаря ремонту и замене оборудования на подстанциях и воздушных линиях электроснабжение потребителей станет еще надежнее и качественнее.


Усилиями электросетевиков за короткие сроки выполнен большой объем работ по замене грозотросов на ВЛ 110 кВ «Уруссу – Туймазы, 3, 4 ц».

На ПС 110 кВ «Нарышево» на завершающей стадии находятся работы по замене двух отделителей-короткозамыкателей 110 кВ на современные элегазовые колонковые выключатели, которые имеют длительный срок службы и не требуют сложного технического обслуживания. Данная замена исключит излишние отключения ВЛ 110 кВ «Уруссу – Туймазы, 3, 4 ц» при работе защит на ПС и повысит надежность электроснабжения потребителей города Октябрьский и объектов нефтедобычи.

В рамках реконструкции на ПС 110 кВ «Райманово» произведена замена маслонаполненного выключателя МКП-110 на новый элегазовый баковый выключатель. На четырех подстанциях завершен капитальный ремонт трансформаторов: 110 кВ – «Промышленная», «Чекмагуш», «Заитово»; 35 кВ – «Кандры».

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ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения западной части Башкирии

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