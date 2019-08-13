ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения западной части Башкирии

Монтажные работы на ПС 110 кВ «Нарышево» ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго».

ПО «Октябрьские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») планирует до конца августа завершить ремонтные работы на основных энергообъектах. Таким образом, благодаря ремонту и замене оборудования на подстанциях и воздушных линиях электроснабжение потребителей станет еще надежнее и качественнее.

Усилиями электросетевиков за короткие сроки выполнен большой объем работ по замене грозотросов на ВЛ 110 кВ «Уруссу – Туймазы, 3, 4 ц».

На ПС 110 кВ «Нарышево» на завершающей стадии находятся работы по замене двух отделителей-короткозамыкателей 110 кВ на современные элегазовые колонковые выключатели, которые имеют длительный срок службы и не требуют сложного технического обслуживания. Данная замена исключит излишние отключения ВЛ 110 кВ «Уруссу – Туймазы, 3, 4 ц» при работе защит на ПС и повысит надежность электроснабжения потребителей города Октябрьский и объектов нефтедобычи.

В рамках реконструкции на ПС 110 кВ «Райманово» произведена замена маслонаполненного выключателя МКП-110 на новый элегазовый баковый выключатель. На четырех подстанциях завершен капитальный ремонт трансформаторов: 110 кВ – «Промышленная», «Чекмагуш», «Заитово»; 35 кВ – «Кандры».