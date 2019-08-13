Henkel отчиталась о падении прибыли и понизила прогноз по итогам года

Немецкая химико-промышленная компания Henkel отчиталась за второй квартал 2019 года. По его итогам выручка производителя осталась почти на том же уровне, что и во втором квартале 2018 года, и составила €5,12 млрд. Но чистая прибыль компании за отчетный период упала на 7,3% — с €602 млн, зафиксированных в прошлом году, до нынешних €558 млн.

Как отмечается в пресс-релизе компании, в первом полугодии Henkel столкнулась с неблагоприятными условиями на рынке, чье воздействие на деятельность производителя оказалось даже сильнее, чем он сам того ожидал. Компания, в частности, отмечает падающий спрос со стороны клиентов на автомобильном рынке, а также проблемы на рынке косметических средств. В результате производитель понизил свой прогноз по выручке по итогам всего года, заявив, что она вырастет максимум на 2% по сравнению с 2018 годом. До мая текущего года Henkel прогнозировала показатель роста в 3–6%. На фоне негативной отчетности акции компании сегодня теряют в цене более 5% в начале торгов во Франкфурте и на момент написания этой новости торгуются у отметки €87 за каждую.

Кирилл Сарханянц