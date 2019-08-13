В Ростове определили участок для строительства нового спорткомплекса

Участок площадью около 2,7 га на пересечении бул. Комарова и ул. Добровольского утвердили для строительства нового спортивно-зрелищного комплекса и в скором времени передадут инвестору. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, реализацией проекта займется владелец ГК «Чайка» и депутат Заксобрания области Андрей Чайка. Точный объем инвестиций пока неизвестен, по предварительной оценке, в проект будет вложено от 800 млн до 1 млрд руб.

В состав нового комплекса войдет физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта с трибунами на две тыс. мест, фитнес-центр, бассейн, ледовая арена и футбольные поля.

Начать возведение комплекса инвестор сможет после утверждения измерений в проект планировки территории.

Дарья Голякова