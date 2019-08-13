Резиденты ТОСЭР «Линево» запустят производства в 2020 году — власти

Власти Новосибирской области рассчитывают, что резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Линево» введут в эксплуатацию свои производства осенью 2020 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников на пресс-конференции во вторник.

«Сегодня на площадке "Линево" нам необходимо построить подстанцию. Существующих мощностей достаточно для того, чтобы резиденты ТОСЭР начали строительство. Однако на запуск предприятий нужны дополнительные мощности. Сейчас мы пытаемся привлечь партнера на проектирование подстанции. Рассчитываем, что к концу года проект будет готов, чтобы в следующем году начать строительство подстанции. Параллельно резиденты начнут строительство своих объектов. Планируется, что осенью 2020 года их запустят»,— сказал Лев Решетников.

По словам министра, общий объем заявленных инвестиций в ТОСЭР «Линево» составляет 1,9 млрд руб. Резиденты площадки: «Обувь России», «Лантан», «Ависта модуль», «Квант», НПП «Беркут». «Сибгипрошахт» и «Сибтехарм». В 2018 году на строительство инфраструктуры в ТОСЭР «Линево» выделено 40 млн руб., в 2019 году — 42 млн руб.

Господин Решетников отметил, что в ТОСЭР «Горный» пока резидентов нет. В ближайшее время потенциальные резиденты «Горного» представят свои проекты на инвестсовете Новосибирской области.

Оксана Павлова