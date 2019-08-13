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Новосибирские власти создадут Центр оценки и развития управленческих компетенций

Правительство Новосибирской области планирует создать ГАУ «Центр оценки и развития управленческих компетенций». Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Юрий Петухов.

Учреждение решили создать в целях «централизации кадровых процессов, обеспечения единой системы комплексной оценки, функционирования единой образовательной среды государственных гражданских служащих Новосибирской области», говорится в документе. Учредителями центра станут областное правительство, управление делами губернатора и региональный департамент имущественных и земельных отношений. Финансирование учреждения будет вестись из областного бюджета.

По данным Росстата, к концу 2018 года в органах исполнительной власти Новосибирской области работали 2,3 тыс. госслужащих, в органах местного самоуправления — 6 тыс. человек. Средняя заработная плата гражданских и муниципальных служащих в регионе составляет 42 тыс. руб.

Юлия Сасевич


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