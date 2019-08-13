На Юге России объем привлеченных средств клиентов вырос на 8,7%

Объем привлеченных средств клиентов на территории Южного федерального округа на 1 июля 2019 года составил 2,5 трлн руб., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. По сравнению с аналогичной датой прошлого года показатель увеличился на 8,7%.

При этом объем средств на счетах государственных и негосударственных организаций увеличился на 2,7% и составил 334 млрд руб. Депозиты юридических лиц за год выросли на 33,8% до 184 млрд руб.

Кроме того, на начало июля банки Юга России аккумулировали вклады физических лиц на сумму 1,821 трлн руб., что на 7,7% выше, чем в прошлом году.

На каждого жителя ЮФО на начало июля пришлось 110,6 тыс. руб. сбережений.

Годом ранее этот показатель составлял 102,8 тыс. руб. При этом 88% сбережений жители Юга России хранят в рублях.

Дарья Голякова