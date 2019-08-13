Власти Татарстана создали комиссию по спасению Волги от обмеления

Правительство Татарстана создало специальную межведомственную комиссию по вопросам подготовки предложений о режимах работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Документ за подписью исполняющего обязанности премьер-министра республики Рустама Нигматуллина появился на портале кабмина республики.

Главная цель комиссии – обеспечение стабильного уровня воды и улучшение режима работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Ее участники будут заниматься оценкой и анализом возникшей ситуации, подготовкой предложений о принятии необходимых для этого правовых актов и предложений об изменении правил пользования водных ресурсов, а также решением вопросов, связанных с улучшением режима работы водохранилищ.

Руководителем комиссии назначен исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. В ее состав также вошли глава минэкологии Татарстана Александр Шадриков, замглавы министерства Тимур Гилязов, руководитель отдела гидронеологии и регулирования водопользования минэкологии Татьяна Васильева, председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков, глава минтранса республики Ленар Сафин и другие лица.

Напомним, что в мае этого года после обмеления Волги было принято решение о переводе Куйбышевского водохранилища в режим наполнения. Власти Татарстана объяснили падение уровня воды аномально теплой весной и попуском воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд.

"Ъ-Казань"