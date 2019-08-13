Краснодар стал лидером на Юге России по количеству вакансий в добывающей сфере

Четверть предложений на Юге России для специалистов профессиональной сферы «Добыча сырья» публикуется в Краснодаре (24%). Такие данные озвучили аналитики агентства HeadHunter. На втором месте после столицы Кубани добытчики сырья востребованы в Волгограде (16%), на третьем – в Ростове-на-Дону (14%), на четвертом – в Астрахани (6%), на пятом – в Симферополе (5%).

Сообщается, что только за последний месяц число предложений в сфере «Добыча сырья» в ЮФО выросло на 16%, а в Краснодарском крае – на 13%. Больше всего нужны специалисты в нефтяной области (38%), в области газодобычи (34%), в сфере бурения (24%), в геологоразведке (18%), а также рудокопы (13%).

Требуются: начальник цеха бурения, инспектор по охране труда, геолог, геодезист, буровой супервайзер, дефектоскопист, лаборант химического анализа, директор нефтебазы, машинист, инженер–химик и прочие. Почти четверти из них предлагают работать вахтовым методом – два через один месяц. Работать придется в в Мурманске, Якутии, Иркутске, а также на Ямале.

Средняя заработная плата, которую предлагают добытчикам сырья в ЮФО, за первое полугодие составила 57,5 тыс. руб. Занятость вахтовым методом, как правило, предполагает уровень дохода от 100 тыс. рублей.

Василий Хитрых